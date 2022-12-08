冷眼集／「國家是我家」 綠譜敗選3部曲

九合一大敗，民進黨 縣市版圖從「三都四縣」退縮剩「二都三縣」，這次選民教訓民進黨的力道，比四年前的「韓流」還用力。陳時中疫情仇恨值、林智堅 論文抄襲案、高虹安一路被追殺，彷彿是民進黨「敗選三部曲」；蔡政府完全執政、完全霸道，民意大反撲，濫用國家機器埋下敗選結局，始作俑者正是民進黨自己。

首都疫情仇恨值蔓延全台，是執政黨走向敗選的首部曲。選前審計部查帳報告直指高端疫苗5大缺失，還以「密件」封存採購合約30年；曾任防疫指揮官的民進黨台北市長候選人陳時中卸責稱已離開衛福部，行政院長蘇貞昌則以「該罰就罰」輕輕帶過。政府官員故意將非機密逕行指定為機密，迴避國會監督，正是濫用國家機器、行政權力最壞示範，民怨沖天。

第二部曲是新竹市前市長林智堅論文被認定抄襲，蔡英文 總統還下令全黨力挺，國安局長陳明通也多次發表千字聲明護航林智堅，無異於傾黨政之力挑戰學術殿堂，並默許側翼出征台大；國家機器踐踏學術尊嚴，惹怒年輕人，終致負面效應重創民進黨選情，總統也顏面掃地。

民進黨大敗的最終曲，就是民眾黨新竹市長候選人高虹安被鋪天蓋地追殺。從論文被指控抄襲、助理費爭議、資策會指控違法兼職，高虹安帳冊資料被鉅細靡遺公開，司法跟進配合，國家機器「一條龍」政治打壓過頭，新竹市選民反而支持高虹安勝選。

2014年縣市長選舉前，時任民進黨主席蔡英文指控當年執政的國民黨為了選舉利害，濫權動用國家機器打擊對手，幾乎到了無所不用其極的地步，對國家、民主造成無法想像的傷害。蔡英文當年的金句，如今正如同迴力鏢痛擊她和民進黨，「國家是我家」、「綠能你不能」的雙標，使國家機器失衡、民主陷入危機，這次選舉結果，選民共同用選票拒絕濫用公權力的政黨。