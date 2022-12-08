黑白集／徐國勇先閃人 逼宮？避禍？

蘇揆在民進黨 敗選第一時間被蔡總統慰留，社會譁然。隨即傳出內政部 長徐國勇開始打包，清空辦公室，綠媒還說他準備去接黨秘書長。徐國勇當天對傳聞一概否認，說東西搬來搬去很正常；但不正常的是，他把親信的幕僚徐健麟送去當兵役署副署長。五天後，行政院證實，徐國勇已因「健康因素」請辭。

徐國勇請辭這齣戲演得起伏曲折，有如章回小說 。內行人看門道，外行人看熱鬧，都很過癮。至於他為何選擇「先閃人」，外界的猜測有二：其一是為了逼宮，率先請辭可迫使內閣改組，向與他素來不和的蘇貞昌報一箭之仇；其二是為了避禍，他當過黑道律師，與不法之徒交往甚密；這次民進黨被控黑金治國，他將難逃被鍘，不如先走了之。

正因徐國勇走得離奇又倉促，連綠營都感到錯愕與不諒解。有綠委直言，應該等會期結束再走，比較合適。奇怪的是，藍委游毓蘭倒感謝他「對警消權益的保障」，恐怕有點表錯情。

徐國勇確有氣喘宿疾，曾掛過急診，但近期並無不堪負荷公務的跡象。他的病要是真嚴重，後續，恐怕連黨秘書長也不能接。值得玩味的是，徐國勇請辭後，事發近月遲未破案的台南「88槍案」，主事的學甲分局長蔡宗昌就遭拔官。最高警政首長閃辭，基層分局長被拔官，映照出令人無言的責任觀。