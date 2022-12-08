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綠委促陳明通求仁得仁、自動請辭

台灣新聞組／台北8日電
國安局長陳明通指導的論文頻爆抄襲爭議。(本報資料照片)
國安局長陳明通指導的論文頻爆抄襲爭議。(本報資料照片)

國安局長陳明通指導的論文頻爆抄襲爭議，民進黨多名立委點名陳明通思考去留問題，正國會立委陳歐珀昨表示，希望陳明通求仁得仁，自動請辭。

新系立委劉世芳說，如果陳明通在台大任教時，沒有按照論文指導教授的原則處理，「該怎麼做就怎麼做」，但不能因為他在台大犯錯，就不能當國安局長，兩者之間沒有關係。

新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦的碩士論文接連被認定抄襲，其指導教授陳明通的去留問題備受關注，英系立委羅致政說，以政務官的身分而言問題很大，有必要考量陳明通去留問題；新系立委許智傑也建議，陳明通可以考慮道歉辭職。

陳歐珀表示，早在林智堅發生論文抄襲事件時，他就建議考慮陳明通去留問題，可惜沒有被採納，希望陳明通求仁得仁，自動請辭。同屬正國會的立委陳亭妃也說，陳明通的去留問題一直討論，對執政黨也是傷，希望能夠盡快把去留說清楚。

劉世芳指出，國安局長的位子容易變成攻擊標的，但現在應先冷靜下來，回歸學倫基礎來看待；陳明通是大家多年好友，沒有人會懷疑他對國家應該盡忠的部分；至於他擔任台大教授期間的狀況，「處理的結果出來是怎麼樣，相信民進黨內沒人敢幫他背書」。

國民黨立委鄭麗文指出，陳明通把台大國發所當成「論文生產工廠」，變為攀附權貴的捷徑，呼籲陳別戀棧國安局長職位。

民進黨 林智堅 國民黨

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