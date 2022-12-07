北市立委補選 王鴻薇緊咬涉黑 吳怡農喊莫雙標
北市立委補選，藍出動陸軍、綠主打空戰。國民黨參選人王鴻薇昨前往中山區參拜文昌宮，民進黨參選人吳怡農則公布「切·格瓦拉風格」的競選主視覺。「黑道」議題則引爆藍綠攻防，王鴻薇呼籲吳怡農正面回應民進黨中常委黃承國涉黑爭議；吳怡農說，黃承國盼外界用放大鏡檢視，也希望國民黨一起跟進，用同樣標準看看自己。
北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，王鴻薇昨天首度踏進非議員選區的「中山區」的文昌宮和謙和市場拜票，國民黨該選區議員當選人陳炳甫、柳采葳都現身力挺，卻不見被綠營影射「黑道」的副議長葉林傳，葉、王昨天中午私下會面。王鴻薇受訪表示，葉林傳沒有前科，把葉跟黃承國相提並論，這不是很荒謬嗎？
王鴻薇也說，民進黨內部也承認有「黑道中常委」，黃承國不僅有前科還曾入獄，當年「吳怡農條款」正是黃承國為吳入主北市黨部主委所量身打造；因此吳擔任主委期間身邊圍繞許多爭議人士，她呼籲吳能正面回應黃承國問題，並予以解決。
吳怡農昨公布競選主視覺，以藍、粉色為主色調，並以「切·格瓦拉風格」為文宣樣板，訴求「VOTE for CHANGE（為改變而投）」，希望與對手進行一場正向、乾淨的選舉。對於黃承國爭議，吳怡農表示，他肯定黃已自請黨內調查，民進黨要修法提「排黑條款」，盼國民黨不要只是噴口水。
至於選戰策略以空戰為主，引發綠營基層憂心。吳怡農說，過去幾年來的努力或許不是傳統的地方服務，但他絕對是深耕基層、投入社區。
民進黨台北市議員王世堅昨出面力挺吳怡農，他表示，「我佩服黃承國勇氣」，民進黨無法第一時間拒絕有過江湖經驗而從良踏入民主運動的人，其實好人、壞人很難界定，國民黨幾十年來，每個都說自己是好人，「好人一大堆，一起幹壞事」。
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