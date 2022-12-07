我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

北市立委補選 王鴻薇緊咬涉黑 吳怡農喊莫雙標

台灣新聞組／台北7日電
民進黨北市立委補選參選人吳怡農（中）6日公布「切·格瓦拉風格」競選主視覺。(記者季相儒／攝影)
民進黨北市立委補選參選人吳怡農（中）6日公布「切·格瓦拉風格」競選主視覺。(記者季相儒／攝影)

北市立委補選，藍出動陸軍、綠主打空戰。國民黨參選人王鴻薇昨前往中山區參拜文昌宮，民進黨參選人吳怡農則公布「切·格瓦拉風格」的競選主視覺。「黑道」議題則引爆藍綠攻防，王鴻薇呼籲吳怡農正面回應民進黨中常委黃承國涉黑爭議；吳怡農說，黃承國盼外界用放大鏡檢視，也希望國民黨一起跟進，用同樣標準看看自己。

北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，王鴻薇昨天首度踏進非議員選區的「中山區」的文昌宮和謙和市場拜票，國民黨該選區議員當選人陳炳甫、柳采葳都現身力挺，卻不見被綠營影射「黑道」的副議長葉林傳，葉、王昨天中午私下會面。王鴻薇受訪表示，葉林傳沒有前科，把葉跟黃承國相提並論，這不是很荒謬嗎？

王鴻薇也說，民進黨內部也承認有「黑道中常委」，黃承國不僅有前科還曾入獄，當年「吳怡農條款」正是黃承國為吳入主北市黨部主委所量身打造；因此吳擔任主委期間身邊圍繞許多爭議人士，她呼籲吳能正面回應黃承國問題，並予以解決。

吳怡農昨公布競選主視覺，以藍、粉色為主色調，並以「切·格瓦拉風格」為文宣樣板，訴求「VOTE for CHANGE（為改變而投）」，希望與對手進行一場正向、乾淨的選舉。對於黃承國爭議，吳怡農表示，他肯定黃已自請黨內調查，民進黨要修法提「排黑條款」，盼國民黨不要只是噴口水。

至於選戰策略以空戰為主，引發綠營基層憂心。吳怡農說，過去幾年來的努力或許不是傳統的地方服務，但他絕對是深耕基層、投入社區。

民進黨台北市議員王世堅昨出面力挺吳怡農，他表示，「我佩服黃承國勇氣」，民進黨無法第一時間拒絕有過江湖經驗而從良踏入民主運動的人，其實好人、壞人很難界定，國民黨幾十年來，每個都說自己是好人，「好人一大堆，一起幹壞事」。

北市立委補選，國民黨參選人王鴻薇（右）6日前往中山區謙和市場拜票。(記者侯永全／...
北市立委補選，國民黨參選人王鴻薇（右）6日前往中山區謙和市場拜票。(記者侯永全／攝影)

民進黨 國民黨

上一則

高虹安涉詐領助理費案 北檢將傳喚4助理

下一則

黑白集／貪圖吃官飯 莫忘人豬狗之別

延伸閱讀

民進黨籲國民黨支持排黑修法 別再噴口水

民進黨籲國民黨支持排黑修法 別再噴口水
都與黑道扯不清？立委補選吳怡農、王鴻薇互嗆

都與黑道扯不清？立委補選吳怡農、王鴻薇互嗆
王鴻薇問敢不敢建議開除黃承國？吳怡農：政治問題

王鴻薇問敢不敢建議開除黃承國？吳怡農：政治問題
北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算