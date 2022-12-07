批柯文哲交接遭圍剿 游淑慧嘆：要票藍白合 要踹變垃圾

台北巿議員游淑慧。（本報資料照片）

國民黨 台北市議員游淑慧昨天在臉書 稱傻眼，表示台北市長柯文哲 與市長當選人蔣萬安首度交接會議竟漏好幾項，貼文一出，遭大批柯粉圍剿，她今天再度在發文說「監督柯文哲結果引來一堆民眾黨或柯粉圍剿」，「要票時就講藍白合作，要踹時就講藍綠都垃圾。」

台北市長當選人蔣萬安前天率團赴北市府，與市長柯文哲首度會商交接，柯提24項府級列管的交接項目，包括小巨蛋、社子島、大灣北段等，游淑慧昨天在臉書提出多項前天柯市府沒有列出的交接項目，包括2038爭取亞運、社宅隱藏負債超過650億元（台幣）、台北商圈振興、東區門戶缺電、悠遊卡市占率萎縮及電子支付慢人一步等。

游淑慧今天再度留言嘆，「監督柯文哲引來一堆民眾黨或柯粉圍剿，嗆我們是不是不要民眾黨的票。」

游淑慧說，第一，選民的支持認同不可以拿來交換，尤其在市政有問題的監督上；第二，很多藍營的支持者更覺得受傷，想想新竹市有多少國民黨的支持者投給高虹安，結果一投完，一勝選，民眾黨和柯文哲就不斷的酸蔣萬安跟王鴻薇，「要票時，就講藍白合作，要踹時，就講藍綠都垃圾。」