我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

批柯文哲交接遭圍剿 游淑慧嘆：要票藍白合 要踹變垃圾

記者林麗玉／台北7日電
台北巿議員游淑慧。（本報資料照片）
台北巿議員游淑慧。（本報資料照片）

國民黨台北市議員游淑慧昨天在臉書稱傻眼，表示台北市長柯文哲與市長當選人蔣萬安首度交接會議竟漏好幾項，貼文一出，遭大批柯粉圍剿，她今天再度在發文說「監督柯文哲結果引來一堆民眾黨或柯粉圍剿」，「要票時就講藍白合作，要踹時就講藍綠都垃圾。」

台北市長當選人蔣萬安前天率團赴北市府，與市長柯文哲首度會商交接，柯提24項府級列管的交接項目，包括小巨蛋、社子島、大灣北段等，游淑慧昨天在臉書提出多項前天柯市府沒有列出的交接項目，包括2038爭取亞運、社宅隱藏負債超過650億元（台幣）、台北商圈振興、東區門戶缺電、悠遊卡市占率萎縮及電子支付慢人一步等。

游淑慧今天再度留言嘆，「監督柯文哲引來一堆民眾黨或柯粉圍剿，嗆我們是不是不要民眾黨的票。」

游淑慧說，第一，選民的支持認同不可以拿來交換，尤其在市政有問題的監督上；第二，很多藍營的支持者更覺得受傷，想想新竹市有多少國民黨的支持者投給高虹安，結果一投完，一勝選，民眾黨和柯文哲就不斷的酸蔣萬安跟王鴻薇，「要票時，就講藍白合作，要踹時，就講藍綠都垃圾。」

柯文哲 國民黨 臉書

上一則

2022縣市幸福大調查 花蓮第1 竹市居次 宜蘭排第3

下一則

美軍援台100億美元？邱國正：會注意不要「被套住」

延伸閱讀

大巨蛋卡在中央  蔣萬安拚1年內啟用

大巨蛋卡在中央  蔣萬安拚1年內啟用
偕孕妻三顧茅廬 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

偕孕妻三顧茅廬 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長
大家想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安財政紀律

大家想討好但欠債要還 柯文哲交接提醒蔣萬安財政紀律
搭檔柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

搭檔柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算