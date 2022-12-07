我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

嘉義市長選舉民調 黃敏惠領先李俊俋37個百分點

台灣新聞組／台北7日電
嘉義市長黃敏惠。(本報資料照片)
嘉義市長黃敏惠。(本報資料照片)

今年嘉義市長選舉，因無黨籍參選人黃紹聰過世而「重行選舉」，延至12月18日投票。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，在5位候選人中，目前以黃敏惠支持度最高，為59%，李俊俋支持度居次，為22%，兩人差距37個百分點。而黃宏成目前支持度為2%，陳泰山、鄭凱升支持度則不到1%，另外17%未表態。

嘉義市長選舉，共有現任市長黃敏惠爭取連任，民進黨提名前立委李俊俋參選，另尚有無黨籍的陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統及鄭凱升登記參選。

民調結果交叉分析顯示，各年齡層選民對黃敏惠支持度皆高於李俊俋，其中，50至59歲有70%表示支持黃敏惠，高於其他年齡層；20至29歲及40至49歲也有6成以上支持黃敏惠，30至39歲及60歲以上選民支持度則在5成以上。在2018市長投票對象方面，投給黃敏惠的選民，仍有85%會支持黃敏惠，僅10%會轉投李俊俋；而投給涂醒哲的民眾，73%會支持李俊俋，但有19%表示會投給黃敏惠。

政黨傾向方面，國民黨認同者對黃敏惠支持度達94%；民進黨支持者，62%表示支持李俊俋，也有26%支持黃敏惠；民眾黨支持者對黃敏惠支持度為79%，高於李俊俋的11%；中立選民有56%支持黃敏惠，也明顯高於14%支持李俊俋，28%尚未決定支持對象。此外，民進黨認同者有15%表示不會去投票，而國民黨認同者則僅2%表示不會去。

對於黃敏惠與李俊俋兩位主要政黨提名的候選人的喜好度，結果顯示，黃敏惠有64%民眾表示喜歡，13%表示不喜歡，23%沒有意見；李俊俋則有31%民眾表示喜歡，也有26%表示不喜歡，43%未表示意見。

針對嘉義市長黃敏惠上任至今的施政表現，調查結果顯示，嘉義市民對黃敏惠滿意度為68%，與2021年1月上任兩年時的69%差別不大，不滿意的比率則增加9個百分點至16%，另外16%沒有表示意見。與市長選舉支持度交叉分析顯示，滿意黃敏惠施政表現的嘉義市民，78%在市長選舉中支持黃敏惠，僅9%表示支持李俊俋，12%未決定。

本次調查由TVBS民意調查中心於12月3日至5日晚間18時至21時30分，及12月4日下午13時30分至17時進行，共接觸1256位20歲以上嘉義市民眾，其中拒訪為176位，拒訪率為14.0%，最後成功訪問有效樣本1080位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋。(本報資料照片)
民進黨嘉義市長候選人李俊俋。(本報資料照片)

投票 民進黨 提名

上一則

陳明通被爆指導論文 9學生都用同一份數據

下一則

林書豪回台打球？傳加入高雄鋼鐵人

延伸閱讀

「黑、金、槍、毒」不得參選 朱立倫：藍排黑比綠更嚴

「黑、金、槍、毒」不得參選 朱立倫：藍排黑比綠更嚴
民進黨：請國民黨用行動支持排黑修法 不用再噴口水

民進黨：請國民黨用行動支持排黑修法 不用再噴口水
民進黨籲國民黨支持排黑修法 別再噴口水

民進黨籲國民黨支持排黑修法 別再噴口水
新聞眼／紛釋參選逼賴 後蔡時代派系焦慮

新聞眼／紛釋參選逼賴 後蔡時代派系焦慮

熱門新聞

2007年自西點軍校畢業的洪琬婷中校，是台灣國軍現役官階最高的西點校友。圖為她擔任上尉時拍攝。圖/本報資料照

台灣國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

2022-12-06 13:04
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

2022-12-01 21:17
立委蔡適應登記參選立委時，還特別秀出台北大學博士畢業證書。（本報資料照片）

博士論文遭撤銷 綠委蔡適應：深表歉意尊重審議結果

2022-12-03 02:58

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算