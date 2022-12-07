嘉義市長選舉民調 黃敏惠領先李俊俋37個百分點

嘉義市長黃敏惠。(本報資料照片)

今年嘉義市長選舉，因無黨籍參選人黃紹聰過世而「重行選舉」，延至12月18日投票 。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，在5位候選人中，目前以黃敏惠支持度最高，為59%，李俊俋支持度居次，為22%，兩人差距37個百分點。而黃宏成目前支持度為2%，陳泰山、鄭凱升支持度則不到1%，另外17%未表態。

嘉義市長選舉，共有現任市長黃敏惠爭取連任，民進黨提名 前立委李俊俋參選，另尚有無黨籍的陳泰山、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統及鄭凱升登記參選。

民調結果交叉分析顯示，各年齡層選民對黃敏惠支持度皆高於李俊俋，其中，50至59歲有70%表示支持黃敏惠，高於其他年齡層；20至29歲及40至49歲也有6成以上支持黃敏惠，30至39歲及60歲以上選民支持度則在5成以上。在2018市長投票對象方面，投給黃敏惠的選民，仍有85%會支持黃敏惠，僅10%會轉投李俊俋；而投給涂醒哲的民眾，73%會支持李俊俋，但有19%表示會投給黃敏惠。

政黨傾向方面，國民黨認同者對黃敏惠支持度達94%；民進黨支持者，62%表示支持李俊俋，也有26%支持黃敏惠；民眾黨支持者對黃敏惠支持度為79%，高於李俊俋的11%；中立選民有56%支持黃敏惠，也明顯高於14%支持李俊俋，28%尚未決定支持對象。此外，民進黨認同者有15%表示不會去投票，而國民黨認同者則僅2%表示不會去。

對於黃敏惠與李俊俋兩位主要政黨提名的候選人的喜好度，結果顯示，黃敏惠有64%民眾表示喜歡，13%表示不喜歡，23%沒有意見；李俊俋則有31%民眾表示喜歡，也有26%表示不喜歡，43%未表示意見。

針對嘉義市長黃敏惠上任至今的施政表現，調查結果顯示，嘉義市民對黃敏惠滿意度為68%，與2021年1月上任兩年時的69%差別不大，不滿意的比率則增加9個百分點至16%，另外16%沒有表示意見。與市長選舉支持度交叉分析顯示，滿意黃敏惠施政表現的嘉義市民，78%在市長選舉中支持黃敏惠，僅9%表示支持李俊俋，12%未決定。