游盈隆：侯友宜比哥吉拉還凶悍 很可能終結綠政權

台灣民意基金會董事長游盈隆游認為，侯友宜(圖)如果能闖過朱立倫為他鋪設的國民黨內18銅人陣，很可能成為2024民進黨八年政權的終結者。（記者胡經周／攝影）

台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書發文，指民進黨 在2022年選舉中兵敗如山倒，但選後至今十天，未召開任何像樣的、公開的、有意義的、大規模檢討會議，整個黨彷彿停機一般。

游盈隆指，2022民進黨新北市敗選，候選人林佳龍苦吞46萬票敗北就是警訊，若換民進黨內任何人參選，也許會輸到60萬票以上，「千萬別小看侯友宜 ，他已經是比哥吉拉還凶悍、更大隻的大金剛。」

游盈隆認為，「今天的侯友宜不但已非昔日吳下阿蒙，如果他能闖過朱立倫為他鋪設的國民黨 內18銅人陣，脫穎而出，很可能成為2024民進黨八年政權的終結者。」

游盈隆指出，選後僅蔡英文總統辭兼黨主席、陳其邁接代理黨主席、充滿爭議的鄭文燦出任大選檢討小組召集人，和與權力核心幾場閉門會議。民進黨台北市第三選區立委參選人吳怡農日前公開指出「黨初選機制崩壞是此次敗選主因之一」，這招仙人指路，砲打民進黨中央，有如暮鼓晨鐘，顯示沉睡多年的民進黨良知終於醒來，黨內知識菁英已無法再強忍下去。

游盈隆嘆，民進黨完全執政六年多，接連遭遇兩次地方選舉的羞辱性大挫敗，地方執政版圖退居北港溪以南，再不虛心反省檢討，還心存僥倖、泄泄沓沓、瞻前顧後，那麼2026再退到高屏溪（下淡水溪）以南，也不是不可能。