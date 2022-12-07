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爭民進黨黨魁 賴清德幾乎會參選 鄭文燦未死局

台灣新聞組／台北7日電
傳前交通部長林佳龍(右)也有意參選民進黨主席；桃園市長鄭文燦雖然論文抄襲案重挫，但也還未完全「死局」。(本報資料照片)
傳前交通部長林佳龍(右)也有意參選民進黨主席；桃園市長鄭文燦雖然論文抄襲案重挫，但也還未完全「死局」。(本報資料照片)

民進黨主席補選，檯面上可能出馬角逐的人選已逐漸收攏。黨內力拱副總統賴清德角逐黨魁，賴也開始和中生代領袖洽談，桃園市長鄭文燦也在前天前往行政院拜會行政院長蘇貞昌，賴鄭兩人都在爭取支持，黨魁之爭仍在尋求黨內共識。

本報系聯合報報導，知情人士表示，鄭文燦前天下午赴行政院與蘇貞昌會面，兩人曾觸及對於黨魁人選、內閣改組的看法，並交換意見，蘇鄭也共同體認，黨主席與內閣改組有連動性，民進黨需有整體性通盤考量，找出黨內要角各自最佳戰鬥位置，才有能量重整隊伍，贏回人民信任、迎向下一場選戰。

民進黨中常會今移師嘉義市舉行，為即將到來的嘉義市長選舉造勢，會中預計也將討論黨主席補選辦法，黨務人士評估，投票日落在1月14或15日機會最高。

一位民進黨立委表示，賴清德要參選2024年總統大選的態勢已相當清晰，現在最重要的是重整民進黨士氣，並整合各派系，因此預測賴清德參選黨主席的機率很高，而且宣布時間應該不會拖太晚。

該立委分析，賴清德幾乎可以認定會參選黨主席，若順利當選，一方面可以扮演帶領民進黨從谷底攀升的角色，另方面能掌握黨務機器，以利於參選總統相關布局，還能避免被突襲，確保參選總統之路沒有阻礙。

立委高嘉瑜昨天也說，很多人在討論賴清德副總統是否要兼任黨主席，黨內有不同想法，但慢慢有的共識就是，2024年最強人選就是賴清德，由他兼顧黨務率領2024年勝選，是全黨一致的期待。

親賴人士則重申，賴清德對於黨主席議題尚未決定，現階段多面向、多管道傾聽民意，確認改革、回應能否符合社會期待才是重點。但賴系子弟兵口風似已逐漸鬆動，指出賴清德已經在開始在跟黨內中壯世代領袖洽談，除了先評估這一戰的勝算，還得考量總統整體布局，以及若接任主席後，能不能平息各派系意見。

另據台北中國時報報導，民進黨人士分析，如果賴清德不參選黨主席，前交通部長林佳龍參選機率高；鄭文燦雖然論文抄襲案重挫，但也還未完全「死局」。

報導指出，林佳龍在敗選後，另外成立媒體群組，大頭貼有個黃色「龍」字；4日晚間，陳水扁在群組貼出與林佳龍的合照指，「扁龍會2個小時又22分鐘。」外界認為，林應該也會想為黨內有所「承擔」，為敗選後黨內情勢及是否參選黨主席一事向扁請益。

副總統賴清德6日出席嘉義城隍廟志新書發表活動，對是否參選民進黨主席不發一語。但黨...
副總統賴清德6日出席嘉義城隍廟志新書發表活動，對是否參選民進黨主席不發一語。但黨內評估他參選機率高。（記者林伯驊／攝影）

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