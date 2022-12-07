網軍之亂 民進黨敗選末日現象…連綠營同志都看不下去

民進黨 九合一選舉大敗，立委高嘉瑜說，戰犯就是網軍側翼到處出征，但是民進黨秘書長林錫耀在敗選記者會冒出一句「側翼網軍都不是民進黨主要成員」，讓網友炸鍋。「網軍牌」失靈，民進黨中央至今未明確列入檢討項目，應驗台北市長柯文哲的名言，民進黨側翼就像「尾巴搖狗」，即使尾巴剁下來，自己都會搖，最後變成「尾大不掉」。

藍綠白都有網軍，「網軍治國」早已眾聲喧嘩，儘管民進黨再三否認，但農委會被喻為「1450始祖」，外界更高度質疑行政部門養網軍。綠營人士說，民進黨過去擅長打空戰，順風時，網軍出征寸草不生，逆風時，側翼如同過街老鼠，一旦挺綠的網軍側翼失控，將惡化「下架民進黨」氛圍；民眾找不到網軍，只好把氣都灌到綠營候選人身上，造成民進黨敗選的「末日現象」。

台北市長大戰，綠營網軍側翼圍剿國民黨 台北市長候選人蔣萬安。蔣陣營議題小組召集人黃子哲說，從卡神楊蕙如、林瑋豐反串、無良公關造假等事件一一被揭露，本來繪聲繪影的網軍側翼被證實與民進黨關係匪淺，許多內容更明顯造假，最後被民眾看破手腳。

黃子哲也說，名嘴周玉蔻打蔣萬安身世，對綠營還有「信者恆信」效果，但她後來打緋聞案「打過頭、打錯人」，觸犯民眾道德底線；當時內部曾評估，「側翼失控」將反噬民進黨對手陳時中 。

網軍之亂，連綠營同志都看不下去。民進黨立委林淑芬敗選後發文抨擊，政府透過網軍把自己裝成是人民的意見，民主體制該被監督的政府，卻透過網軍出征民代，「民主的核心，制衡的功能蕩然無存」。

一位民進派系要角指出，若說選戰形成「討厭民進黨」氛圍並不精確，也無法解釋中央為何還保有不錯的施政滿意度；但這次放任網軍主導選戰議題，讓民眾反感，「側翼網軍遲早害死民進黨」。

QuickSeeK大數據中心統計，去年藍營側翼113個、綠營側翼129個；到了今年，藍營側翼116個、綠營側翼增加至166個，綠軍大幅提升「空戰」陣容，因應2022大選。（大數據對側翼的定義為：長期支持單一政黨或政治人物，或持續性攻擊對立方，以單一個人或非政黨組織呈現的粉專。）

不過，大數據顯示，綠營粉專平均回文數與去年同期相比明顯下跌，甚至從平均30則跌落20則；藍營側翼則拉高到平均約30則，熱度反轉。專家分析，綠營側翼今年主攻的議題並不討好，連綠營支持者都不認同，因此降低回文數。

以兩大選戰話題為例，陳時中面臨「免治馬桶」爭議時，綠營側翼粉專貼文在網路的平均擴散度為64.5人次，不敵藍營的142人次；在民眾黨新竹市長當選人高虹安論文抄襲爭議，綠營側翼貼文平均擴散度143人次，落後藍營側翼182人次。擴散度愈低，愈不利選戰攻防。

專家指出，綠營今年網路戰出現兩大劣勢：一是護駕無力、二是攻擊不順，訊息難以擴散到中間、年輕選民；即使蔡英文總統高喊「抗中保台」、「辣台派」催票，但在議題缺乏擴散熱度和低度認同感下，最終仍慘敗收場。