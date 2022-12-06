都與黑道扯不清？立委補選吳怡農、王鴻薇互嗆

民進黨參選人吳怡農爆出在今年10月登記結婚，吳怡農5日無名指已戴上戒指。(記者蘇健忠／攝影)

台北市立委第3選區補選，藍綠猛攻黑道議題，互批對方轉移焦點。國民黨 批民進黨 參選人吳怡農和黑道牽扯不清，吳回應民進黨不歡迎這樣的人入黨；民進黨回擊為國民黨參選人王鴻薇輔選的北市副議長葉林傳具黑道背景，王說「他（葉）沒有前科」。

國民黨昨舉行記者會批吳怡農與黑道牽扯不清，聲稱請離台北市黨部前評召趙映光、趙介佑父子，卻被發聲明打臉後急改口；王鴻薇質疑，「黑道爸爸一發聲明，就立刻縮回去。」

吳怡農說，這件事已說明很多次，若國民黨還要大陣仗開記者會，他只能猜想是否想轉移焦點。「這不是選舉的問題，也不是我的問題」，吳強調「趙映光沒有被開除」，趙介佑被開除後，趙映光也請辭離開，就是這樣單純。

名嘴吳子嘉評論吳怡農處理民進黨中常委黃承國的問題有點荒腔走板。吳怡農說，這是無理的指控，民主政治還是要有程序，不能因為國民黨的指控、抹黑就開除黨員。

王鴻薇說，民進黨根本不理吳怡農臉書呼籲，「你講這麼多，到底敢不敢跟黨中央講開除黃承國？」「這篇臉書是發好玩的，還是發心酸的？」

葉林傳也頻遭民進黨質疑具黑道背景。民進黨立委林淑芬昨爆料，葉擔任營造公會理事長強收承攬金額當年費。王鴻薇說，葉林傳沒有前科，硬被說是黑道，跟黃承國相提並論，根本是想要轉移民進黨黑道問題的焦點。準台北市長蔣萬安批評，民進黨面對各方黑金質疑都無力反駁，只是狡辯、迴避，民眾都看在眼裡。

民進黨中常委黃承國連日遭國民黨批評是黑道，黃承國昨要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，「小組調查期間，我也不會出席中常會，希望黨中央調查小組盡速公布調查結果，以正視聽，回應社會要求。」

黃承國表示，1994年陳水扁參選台北市長，隨後民進黨提名李應元、謝長廷參選北市長，他都投入輔選，「大家都說我是好人」，2014年民進黨支持無黨籍柯文哲 參選北市長，他擔任市黨部主委，全力輔選柯文哲，「大家也都說我是好人」。