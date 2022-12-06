黑白集／不收編就放逐 黨變大寇卻少了

民進黨九合一選舉大敗，黨內主流聲音仍在為敗選找藉口。(本報資料照片)

民進黨 在縣市長選舉慘敗，黨內除高嘉瑜、林淑芬和何志偉等立委提出檢討，僅北市議員王世堅、退輔會副主委李文忠開砲，檢討聲稀稀落落，均非大咖。黨內主流聲音，仍在為敗選找藉口。

這令人想起2006年扁家弊案爆發，民進黨林濁水、洪奇昌等11人因對陳水扁提出批判，被其他同志打成「11寇」，後又增為「13寇」。這13人，有黨內大老，有派系要角，更不乏阿扁子弟兵。兩相比較，黨內的正氣早已隨風而逝。

阿扁時代是朝小野大，民進黨實力遠不如今天之一黨獨大。但黨變大了，敢於批判的「寇」卻變少了。究其原因，多數批評者已被逐出綠營，剩下的就留在蔡政府吃香喝辣，成為共犯結構。大家都已西裝革履，怎捨得再大放厥詞？

再則，蔡英文 黨政大權在握，縱使辭去黨主席，仍找自己人代理主席，不願交出權力。正因黨內情勢詭譎，而蔡英文仍政權在握，也就沒人敢攖其鋒，只能觀望。畢竟這仗打完，立委提名 在即，誰也難保初選是否又會被「沒收」。

不變的是，無論是11寇、13寇或5小寇，誰批評了黨，不是黨反省，反使自己淪為側翼攻擊目標。當年的側翼，是地下電台；如今的側翼，則是網軍。當年的「寇」，只能在收編和放逐間二選一，恐也是「寇漸凋零」的原因吧。