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新聞眼／紛釋參選逼賴 後蔡時代派系焦慮

記者 丘采薇
後蔡英文時代，民進黨派系爭位越演越烈。(本報資料照片)
後蔡英文時代，民進黨派系爭位越演越烈。(本報資料照片)

民進黨敗選後，蔡英文總統辭去民進黨主席，副總統賴清德是否參選黨主席，牽動黨內派系競合。賴迄今未表態下一步，但敗選至今九天，幾乎每天都有不同管道釋放賴可能參選消息，試圖逼賴開口。

賴清德曾在2019年參加總統初選，挑戰力拚連任的蔡總統。雖然兩人最後組成「蔡賴配」拿下史上最高票，但雙方幕僚及支持者至今仍有不小心結。因此，當最近有消息指賴可能參選黨主席，有人急著跳出來認為「不適合」，更有人匿名建議賴若要當老大，必須重視協調，顯示某些派系在「後蔡英文時代」充滿焦慮感。

翻開歷史，民進黨的總統候選人在選總統之前擔任黨主席，不乏前例。蔡總統在2008年擔任民進黨主席之後，直到2012年才因為代表民進黨參選總統落敗而引咎辭職，而在蔡參選總統期間，主席一職由民進黨立院黨團總召柯建銘代理。

到了2015年，當時總統初選只有蔡一人登記，蔡早早「定於一尊」，一路身兼主席參選總統，直到當選後繼續當主席。

但這次民進黨敗選後，有派系希望找到「代理人」競爭黨權，甚至希望賴能放棄競爭。在賴尚未表態之前，已先打成一團，對於目前處於低谷的民進黨來說，恐再次重傷。

民進黨一向派系共治，但共治之下也有階級差別，掌權者的派系當大哥。因此「英系」在蔡總統掌權時代是主流，就算以霸氣為名的「蘇系」，也須以「英蘇系」之名行走江湖。

對英系及其他派系來說，賴的動作代表民進黨下一個時代是否提前啟動；手握權力的人，焦躁油然而生。

當黨內放話不斷，試圖攪亂戰局，賴陣營一動不如一靜。在民進黨正式的主席補選時程出爐之前，賴清德團隊雖然思考各種可能性，但不會輕易攤牌。

民進黨 賴清德 蔡英文

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