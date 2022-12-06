賴清德選黨魁呼聲起 賴辦：未決定 沈富雄：應勇敢承擔

有消息指出，副總統賴清德（左）已向蔡英文總統（右）表態將投入參選民進黨主席；但蔡賴雙方都沒有證實。圖為去年民進黨全代會，蔡英文和賴清德同台。(本報資料照片)

民進黨 九合一選舉慘敗，蔡英文 總統辭去民進黨主席之後，副總統賴清德 是否參選主席備受矚目。昨天有消息指出，賴清德已向蔡總統表明心意、將投入參選黨主席，全力為2024總統大選備戰；但蔡賴雙方都沒有證實。

不過，相較上周賴清德辦公室對參選一事表示「目前沒有其他討論」，賴辦昨天回應：「各方勸進聲很多，也有持保留態度的意見，目前尚未決定。現階段多面向、多管道傾聽民意。改革、回應能否符合社會期待才是重點。」說法更具開放性。

民進黨上周中常會推舉英系的高雄市長陳其邁擔任代理主席，將辦理黨主席補選。黨內人士說，主席補選時程大概將歷時一個月，大約1月中選出新任主席。

昨有媒體報導，指賴清德在4日府院黨高層會議當天已向蔡總統表明參選黨主席意願。但黨內人士說，當天會議並沒有提到黨主席相關議題，不知蔡總統與賴清德是否有私下談話；若只有蔡賴兩人談話，被轉述機率應該很低。

前立委沈富雄昨在臉書發文，提到黨主席權大到可以傾國，但其實在民主先進國家卻不常見，直言就像是「政治怪胎」。「沒想到此次民進黨大選慘敗後，蔡英文辭去黨主席，卻仍不願在黨權方面鬆手」。沈富雄談到綠委管碧玲甚至放話，表示如果由賴清德出任黨主席，豈不是讓總統提早「跛腳」法制化。他認為這是怪邏輯的歪論，「難道林右昌、潘孟安出任黨主席就不跛腳了嗎？這種讓小英繼續在黨內指點江山的企圖昭然若揭、不言可喻」。

他說，民進黨大敗後，黨內第一階（first tier）的阿哥們幾乎都斷手斷腳、難堪重任，只剩下「大阿哥」賴清德一人傷勢相對輕微，應該勇於承擔黨主席一職。

沈富雄提到蔡英文原屬意桃園市長鄭文燦出面整合派系，並成為下任黨主席，新系大老洪奇昌亦「敲邊鼓大力鼓吹之」，沒想到論文案頓時豬羊變色，讓蔡英文的口氣軟了、蘇貞昌的凶臉垮了，原有的布局必須重新來過。

沈富雄指出，此時此刻賴清德已經別無選擇，應該毫無懸念。如果再畏首畏尾，過度謹小慎微，就不配做國家領導人了」。