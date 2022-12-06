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徐國勇率先請辭 蘇內閣改組壓力增 綠營錯愕 打亂府院規畫

記者鄭媁、林銘翰、丘采薇╱台北6日電
內政部長徐國勇(左)以個人健康因素向行政院長蘇貞昌(右)提出辭呈，開出內閣改組的第一槍，蘇雖慰留，但徐未接受。圖為兩人過去在立法院備詢的畫面。(本報資料照片)
內政部長徐國勇(左)以個人健康因素向行政院長蘇貞昌(右)提出辭呈，開出內閣改組的第一槍，蘇雖慰留，但徐未接受。圖為兩人過去在立法院備詢的畫面。(本報資料照片)

九合一選舉大敗，外界關心內閣改組的時間及幅度。行政院昨天表示，內政部長徐國勇因個人健康因素向行政院長蘇貞昌提出辭呈，蘇揆慰留；據了解，徐國勇昨天仍在住院治療中，未接受蘇揆慰留。評論指出，徐國勇這一槍，也被視為把內閣改組的壓力，統統轉移給蘇揆。

徐國勇率先請辭，不但開出內閣改組的第一槍，也比府院規畫的改組時間提早一個月，後續效應引發討論。

徐國勇原訂昨天要到立法院內政委員會備詢，但他前天傳真向立法院議事處請假，昨一早改由內政部次長花敬群代表列席。花敬群表示，徐國勇上周氣喘發作多次，上周五看到徐的氣色、狀況不是太好。知情人士表示，徐國勇因有氣喘宿疾，以及脊椎復健等健康因素提出請辭，正在醫院治療。

綠營內部對徐國勇率先請辭感到錯愕。立院內政委員會民進黨籍召委王美惠表示，徐前天就有吿假，兩人通過電話，但立法院要審查警政署、消防署的預算，這些都是內政部非常重要的單位，「他沒來，我覺得很失望」。

王美惠指出，徐國勇說他身體不舒服，現在大家都覺得不舒服，「我王美惠也不舒服」，選舉已經過了，有責任的人應該要等到這個會期結束再走，比較適合。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，蘇內閣還是不動如山，現在立法院在審查明年度中央政府總預算案，會否現在討論半天的預算，將來執行又是另外一批人？這樣怎麼有辦法給國人保證預算能執行得好？

民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，內閣改組和步調都不符合人民期待，蘇貞昌在立法院態度傲慢、霸道，蔡總統「行為比想法還誠實，心口不一」，人民感受不到蔡的誠意。

分析指出，徐國勇因長年受氣喘及脊椎問題所苦，頻繁進出醫院，再加上與蘇貞昌不和，因此早有辭意；據了解，徐國勇在蘇內閣中，被視為總統人馬，經常被當作眼中釘，就連內政部所轄人事也無法自己決定。

例如今年6月初，內政部悄悄換上一位新常務次長吳堂安，另一位常次邱昌嶽被調到行政院擔任顧問，都是出自蘇揆意志，被視為蘇「監軍」意味濃厚。

雖然外界欽點徐國勇出任民進黨秘書長，但傳出徐國勇更可能回到先前熟悉的電視政論節目領域，重拾主持棒。

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