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觀察站／錯過2024難再來 侯友宜如何轉身待考驗

記者 張睿廷
新北市長侯友宜大勝對手45萬票贏得連任，被視為國民黨2024總統大選最強人選。（記者李成蔭／攝影）
新北市長侯友宜大勝對手45萬票贏得連任，被視為國民黨2024總統大選最強人選。（記者李成蔭／攝影）

新北市長侯友宜破紀錄大勝對手45萬票贏得連任，被視為2024總統大選最強人選。剛連任成功的他，若請假參選，恐背上「落跑市長」標籤，有高雄前市長韓國瑜前車之鑑，侯自然小心翼翼。

蔡家福拱侯出戰2024的說法，可能是個人期望，更可能是測風向，但都點出了侯友宜未來更進一步的可能性。侯友宜是藍營目前聲望最高的政治明星，但要如何從新北「華麗轉身」，將會是最大課題。

2018年韓國瑜選上高雄市長，終結民進黨高雄20年執政，「韓流」聲勢高漲，讓韓決定在隔年參加總統大選。但高雄市民認為遭「背叛」，韓被稱「落跑市長」，也使他在大選中慘敗給蔡英文，政治聲望暴跌，最後連高雄市都丟了，一度在政壇掀起的滔天巨浪，轉眼歸於平靜。

侯友宜的情況與韓國瑜略有不同，侯在2010年即接任新北市副市長，並在2018年選上新北市長，先以29萬餘票大敗如今的行政院長蘇貞昌，今年再以45萬餘票大勝交通部前部長林佳龍。侯若要參選，可向外界解釋已為新北服務長達12年，盡心盡力，而非市長椅子還沒坐熱就「落跑」。

只是，選民心思難測，沒人能確認市民是否會認同這樣的說法，一不小心，便會傷及累積已久的政治能量。侯友宜恐正因此遲遲無法表態，而一再以「做好市政」回應，再衡量社會輿論及風向。

侯友宜已滿65歲，若錯過2024，等到2028年再選，已是71歲；且台灣尚未有民選總統連任失利，侯友宜若有總統夢，2024年將是角逐的最佳時機。

但真要參選，勢必要先說服新北市民、穩住新北市政府，還得說服國人，才有機會甩開「落跑市長」罵名。

侯友宜 韓國瑜

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