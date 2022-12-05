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藍第一槍拱選總統 侯友宜微笑 黨中央：別忘還在延長賽

記者張睿廷、李成蔭、劉宛琳／台北5日電
前台北縣副縣長蔡家福（右）4日表示，「我們做好準備，2024繼續支持侯友宜（左）」。（記者葉信菉／攝影）
前台北縣副縣長蔡家福（右）4日表示，「我們做好準備，2024繼續支持侯友宜（左）」。（記者葉信菉／攝影）

新北市長侯友宜昨天到新莊辦謝票感恩茶會，前台北縣副縣長蔡家福說，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜。」但對黨內有人開出第一槍力拱出戰2024總統大選，侯友宜僅微笑以對。

侯昨稍早在謝票行程提及，「我要用關懷包容的力量走選舉的路線，走對土地的愛，顧我們的中華民國，顧我們的國家，顧台灣所有人民，這是我的責任，這麼多年來也都這麼做。」

侯友宜昨先到瑞芳辦「東北角感恩茶會」謝票，他說，贏得了嘴巴，不會贏得全世界，台灣要終結那種不必要的選舉話語，批評別人，絕對不會讓自己更好；選完後團結，好好為這塊土地，不要分你和我，不分族群，好好做事，才是選舉最大的目的。他選舉的主軸很清楚，就是健康快樂，讓台灣有希望，讓新北市有未來。

「選舉是要選做事的人。」侯友宜說，很多里長看他在新北做12年，知道他是什麼樣的人，看人是看一生，不是看一時，一時也許可以用很多的選舉手段，讓選民沒有辦法判斷，最重要的還是要一本初衷，認真做事情，「贏不用高興，贏就是責任，贏就是要好好做事」。

侯友宜說，他沒有在選後第一天就一直謝票，因為真的要謝，就是好好把角色做好，他用做事代替謝票。

下午轉往新莊謝票，他說，新莊未來是大台北的中心，是古老的都市，自己身為新北市長，以新莊人為傲，大家都是新莊人、新北市人。

隨後蔡家福帶領台下的支持者齊喊「侯友宜凍蒜、侯友宜加油」，氣氛熱絡。蔡說，國民黨主席朱立倫曾說「2024總統大選要提會贏的人選」，聽到支持聲如此響亮，就知道大家對侯友宜期待很高，大家心目中2024的人選是誰，應該都心裡有數了。

新店藍營樁腳表示，幾次接觸侯友宜，感覺侯沒有意願，且還有個朱立倫在前面，總是要尊重，但民意「卡要緊」，大家都希望他出來選，侯穩扎穩打，不會整天批評東、批評西，仇恨值低，雖然無聊，但應該是不錯的人選；過去30幾年國民黨沒拿下的石碇及坪林，這次由綠翻藍，就是希望侯高票當選後競選總統。

國民黨中央則表示，現在除了繼續在各地感謝支持者，更不能忘記延長賽正在進行中，12月18日嘉義市長的選舉及明年1月8日台北市立委補選，還有南投立委補選與很多的挑戰，國民黨要繼續努力、全黨團結，大家全心全力的集中在這些延長賽當中。

國民黨新北市黨部主委黃志雄也說，很多人對侯友宜有期待，但現在剛選完，黨部不太會去談後續，畢竟這還是太遠的事情。

侯友宜 國民黨

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