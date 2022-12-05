王鴻薇問敢不敢建議開除黃承國？吳怡農：政治問題

吳怡農(左)近日稱民進黨市黨部前評委召集人趙映光(右)是被他請離的，但趙映光反駁。(本報資料照片)

北市第三選區立委補選登場，國民黨 參選人王鴻薇緊追民進黨 黑道黨員問題，民進黨參選人吳怡農說，市黨部前評委召集人趙映光、趙介佑父子是他解決的，事隔兩年應適可而止，也要黨中央說明中常委黃承國問題，回應社會顧慮及擔憂。

吳怡農近日稱「趙介佑我開除的」，市黨部前評委召集人趙映光也是他請離開的，被趙映光反駁；且吳怡農前天在臉書 稱黃承國為「黨的領導人」，又引發爭議。

趙介佑2014年加入民進黨，當時他已是北聯幫新生代分子，暴力討債犯行曝光後掀起「北投之亂」，民進黨遭諷黑道治國。趙去年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜，先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。

王鴻薇說，吳怡農被趙映光這樣霸氣打臉，「敢不敢回應？」政治人物講的事都要受檢驗，吳曾說歡迎大家用放大鏡檢驗，到底哪個人說謊？前天民進黨臉書說她抹黑吳怡農，這真的非常好笑，吳怡農發臉書去談黑道問題，「是我在抹黑？還是吳怡農抹黑自己跟民進黨？」

媒體問及，是否認為吳怡農在切割？王鴻薇說，吳怡農是切割黨、黑道，還是前國策顧問黃承國？吳要對外說清楚；如果吳也認為民進黨有黑道問題，為什麼不能具體說明？吳怡農敢建議民進黨開除黃承國嗎？

外界同時質疑為王鴻薇輔選的北市副議長葉林傳也有黑道背景，王鴻薇說，雙方是長期同事，葉順利當選，受過選民的檢驗 ，「我想這和民進黨內部設置中常委，讓他有很大的力量做提名、選舉的事情，是完全不一樣的。」

國民黨主席朱立倫說，葉林傳是北市副議長，民進黨的烏賊戰不要打得太離譜。

吳怡農表示，選民對於抹黑的政治、仇恨的操作，相當厭煩，持續用這樣的方式選舉，不會贏得更多人的支持。

媒體詢問，是否建議民進黨中央開除黃承國黨籍？吳怡農說，對他而言，這不是法律問題，而是政治問題；民進黨中常委為民進黨領導人之一，接近權力核心的政治人物，外界有比較高的期待跟要求，「呼籲黨中央針對社會的顧慮及擔憂，有詳細的說明，讓大家知道未來會怎麼處理類似的顧慮。」

行政院長蘇貞昌則表示，民進黨敗選後，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討，各種意見都應該要好好地考量、處理。