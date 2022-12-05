下一步選中正萬華立委？ 黃珊珊：不知大家在急什麼

北市前副市長黃珊珊5日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪。（取材自直播）

北市前副市長黃珊珊今天接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，被問到下一步？傳出許多中正萬華地方人士希望黃珊珊2024選中正萬華區立委，但也有聲音勸進王世堅選中正萬華？黃珊珊今僅表示，「大家列出來，列一個List幫黃珊珊找工作，再來票選一下」。

不過，對於巿議員王世堅未來是否可能選中正萬華區立委？黃第一反應表示，「他不會的，他不會選別的區。」

九合一選舉落幕已經一周多，黃珊珊今天接受黃暐瀚廣播專訪，不斷被問及下一步，主持人黃暐瀚也問，若台北市長當選人蔣萬安邀請，是否可能當蔣萬安的副市長？黃珊珊同樣回答，先休息，現在還在整理民眾送她的小物。

黃珊珊說，她做事情，會做自己能做、想做的事，「我會自己選出我自己想做的事情，我會做的事情，都是我會做、能做、想做的。」黃暐瀚也問黃珊珊未來規畫？黃說，「我會繼續努力，先休息一下，不過近期會先出國」，至於會不會選立委？「我還沒想」。

黃珊珊透露，她近期會先出國一段時間，明年二二八 也會再度挑戰一日北高，這次目標要騎去台南。

黃珊珊說，很多人都在問她下一步，不知道大家在急什麼，她這次投入市長選舉也只有三個月時間，主持人追問，何時會決定下一步？黃說，就是先休息一陣子，「你都不知道明天會發生什麼事，人生不是只有選舉，不是只有政治，我從政24年，不是都為了選舉。」

黃珊珊也表示，近期她會先幫民眾黨四席議員當選人，現在每周都會到他們的服務處討論，甚至每周也會去服務處法律諮詢服務。