我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

蔡政府1月內閣改組 派系要角：若無新氣象 2024不樂觀

台灣新聞組／台北5日電
民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統（中）4日邀集副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）等人召開黨內高層會議。（本報資料照片）
民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統（中）4日邀集副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）等人召開黨內高層會議。（本報資料照片）

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統昨邀集黨內高層會議，會中列四大重點，最關鍵一點是透露內閣改組時間點，將落在明年1月立法院會期結束後。有派系要角說，若內閣及未來的黨主席補選都看不到新氣象，2024年大選絕對不容樂觀。

蔡喊謙虛 降低朝野對抗

本報系聯合報報導，蔡英文昨天下午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘與高雄市長陳其邁等人召開會議。

總統府發言人張惇涵表示，會議四重點面向，包括執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔；執政團隊必須謙虛，朝野降低對抗；執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定；執政團隊要穩定政局，也要開展新局。

至於選後府院黨的布局，張惇涵說，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序；針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後進行檢討，「執政團隊要穩定政局，也要開創新局」。

內閣不動 藍批缺乏反省

張惇涵指出，接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。

國民黨強調，如果內閣遲遲不動如山，沒有人負起政治責任，只會讓人民認為民進黨缺乏反省的能力。民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，民進黨在選後的相關回應都沒有讓人民感受到負責的態度，「不要嘴巴講謙卑，實際上卻是傲慢，這不是人民所樂見」。

政院證實 徐國勇已請辭

民進黨九合一選舉大敗，外界關注內閣改組動向。內政部長徐國勇已向行政院長蘇貞昌表達請辭之意。行政院今天證實，徐國勇上周因個人健康因素向蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐部長能夠繼續與行政團隊一起努力而加以慰留。

民進黨 蔡英文 賴清德

上一則

民進黨流失年輕選民…藍綠九合一消失55萬票 左右2024

延伸閱讀

台行政院證實 徐國勇因健康因素請辭內政部長

台行政院證實 徐國勇因健康因素請辭內政部長
徐國勇打包逼宮？ 行政院：無閣員遞辭呈…滿朝竟無一是男兒

徐國勇打包逼宮？ 行政院：無閣員遞辭呈…滿朝竟無一是男兒
綠委喊內閣改組 王世堅批蘇貞昌傲慢該下台

綠委喊內閣改組 王世堅批蘇貞昌傲慢該下台
陳建仁組閣聲起 綠中生代也醞釀接棒

陳建仁組閣聲起 綠中生代也醞釀接棒

熱門新聞

新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強組合」。（中央社）

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

2022-11-27 21:46
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
全名16字的顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，發表當選感言影片。圖／翻攝臉書粉專Molly翎熹

性感正妹田慎節當選嘉市議員 低胸拍片講感言

2022-11-27 12:44
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統(左二)辭去黨主席，預計由高雄市長陳其邁(右二)代理。但黨內有人憂心行政院長蘇貞昌(右)被慰留後，「英蘇系」對黨權及內閣人事不會放手，建議副總統賴清德(左)參選黨主席，提早布局2024。(本報資料照片)

選黨主席 綠委推賴清德 英蘇系不願放權 賴系且戰且走

2022-11-29 02:30

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」