蔡政府1月內閣改組 派系要角：若無新氣象 2024不樂觀

民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統（中）4日邀集副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）等人召開黨內高層會議。（本報資料照片）

民進黨 九合一選舉慘敗，蔡英文 總統昨邀集黨內高層會議，會中列四大重點，最關鍵一點是透露內閣改組時間點，將落在明年1月立法院會期結束後。有派系要角說，若內閣及未來的黨主席補選都看不到新氣象，2024年大選絕對不容樂觀。

蔡喊謙虛 降低朝野對抗

本報系聯合報報導，蔡英文昨天下午邀集副總統賴清德 、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘與高雄市長陳其邁等人召開會議。

總統府發言人張惇涵表示，會議四重點面向，包括執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔；執政團隊必須謙虛，朝野降低對抗；執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定；執政團隊要穩定政局，也要開展新局。

至於選後府院黨的布局，張惇涵說，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序；針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後進行檢討，「執政團隊要穩定政局，也要開創新局」。

內閣不動 藍批缺乏反省

張惇涵指出，接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。

國民黨強調，如果內閣遲遲不動如山，沒有人負起政治責任，只會讓人民認為民進黨缺乏反省的能力。民眾黨立院黨團總召邱臣遠說，民進黨在選後的相關回應都沒有讓人民感受到負責的態度，「不要嘴巴講謙卑，實際上卻是傲慢，這不是人民所樂見」。

政院證實 徐國勇已請辭

民進黨九合一選舉大敗，外界關注內閣改組動向。內政部長徐國勇已向行政院長蘇貞昌表達請辭之意。行政院今天證實，徐國勇上周因個人健康因素向蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐部長能夠繼續與行政團隊一起努力而加以慰留。