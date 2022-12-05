黑白集／林九萬接黨魁 想法太無厘頭

民進黨副秘書長林飛帆。（本報資料照片）

民進黨 慘敗後的改組，黨內大老許信良建議，不妨大膽起用林飛帆任黨主席，或行政院副院長，以爭取年輕選票。對此，民進黨內一片靜默，倒是網路上一片冷嘲熱諷。網民多認為，林飛帆已是年輕人眼中的頭號戰犯，重用他根本是「請鬼拿藥單」。

林飛帆在2014年的太陽花學運崛起，2019年飛上枝頭，成為民進黨副秘書長。進入權力核心，並未使林飛帆增添魅力，反因他月領9萬台幣（約2900美元），得到「林九萬」的封號。這個稱號，除譏他只是民進黨的封官小樣板，也反射了其他年輕人長年低薪的相對剝奪感。

蔡英文 連兩屆奪得總統大位，確實得力於太陽花學運的氣勢，及年輕世代對「反送中 」的共鳴。但蔡政府執政日趨霸道威權、華而不實，年輕世代未感受到幸福，卻因公平、正義流失而深覺得忿懣，從而造成這次年輕選票大幅流失。林飛帆是執政集團的樣板人物，他當然難辭其咎。

許信良為何如此推崇林飛帆，我們不得而知；或許只是錯估，或許是脫離現實。耐人尋味的是，假設林飛帆果真出任黨主席，那豈非整個民進黨中生代全部被略過，直接跳到次世代？如此，是意味整個中生代都該被送進歷史的真空嗎？

蘇貞昌還賴著閣揆不走，彷彿沒有人能接棒。現在，竟說林飛帆也能接副閣揆，這是民進黨在變魔術嗎？