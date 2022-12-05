民進黨流失年輕選民…藍綠九合一消失55萬票 左右2024

今年九合一選舉，民進黨台中市長候選人蔡其昌在太原夜市舉辦造勢晚會，有2萬名支持者到場力挺，現場以中老年人居多。（本報資料照片）

九合一選舉開票夜，民進黨 中央黨部氣氛低迷；當晚，民進黨吞下創黨36年來最慘烈敗仗，北北基桃竹市長全輸。國民黨 看似大勝，但選票相較往年卻未大幅成長，也有隱憂。今年直轄市長投票 率五成九創史上新低，相較四年前得票數，藍綠合計至少消失55萬票，特別是民進黨流失大量中間與年輕選民，這些「消失的選票」，將左右2024大選的勝負。

本報系聯合報報導，蔡英文總統今年高喊「投給民進黨候選人就是投給我」，但蔡2020年總統大選豪取817萬票，今年民進黨縣市長只得474萬多票（得票率四成一），短短兩年，「挺蔡」選票幾乎腰斬、減少343萬票。若再對比2018年九合一大選，當年受「韓流」衝擊，民進黨得票489萬票（得票率三成九），相比之下今年也少了15萬票。

國民黨今年在縣市長選舉中合計拿下570萬多票（得票率逾五成），雖比2020年國民黨總統候選人韓國瑜得票552萬票增加18萬票，但相較2018年九合一選舉的610萬票（得票率四成八），今年卻減少40萬票。國民黨選後首場中常會，黨主席朱立倫說，他沒有一分鐘高興，國民黨的挑戰還非常多。

今年投票率創新低，藍綠總得票數都比往年少，「藍少綠更減」成為關鍵差異。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說，民進黨過去仰賴年輕支持者與中間選民對政策支持的優勢，這次明顯不見了。

民進黨為何失去年輕選票？學生代表直指，兵役延長、居住正義與經濟問題等三大面向重創蔡政府，讓年輕人失去信心。

淡江大學學生會長蘇廷瑋說，近年討論兵役延長一年，彷彿以廉價方式告訴年輕人「當兵才是愛國」；感觸最深者莫過於高房價和物價飛漲，目前仍未看到有哪個中央興建社宅能讓年輕人「無巢變有巢」，雖然基本工資提升，但物價也上漲。