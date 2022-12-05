我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

民進黨流失年輕選民…藍綠九合一消失55萬票 左右2024

台灣新聞組／台北5日電
今年九合一選舉，民進黨台中市長候選人蔡其昌在太原夜市舉辦造勢晚會，有2萬名支持者到場力挺，現場以中老年人居多。（本報資料照片）
今年九合一選舉，民進黨台中市長候選人蔡其昌在太原夜市舉辦造勢晚會，有2萬名支持者到場力挺，現場以中老年人居多。（本報資料照片）

九合一選舉開票夜，民進黨中央黨部氣氛低迷；當晚，民進黨吞下創黨36年來最慘烈敗仗，北北基桃竹市長全輸。國民黨看似大勝，但選票相較往年卻未大幅成長，也有隱憂。今年直轄市長投票率五成九創史上新低，相較四年前得票數，藍綠合計至少消失55萬票，特別是民進黨流失大量中間與年輕選民，這些「消失的選票」，將左右2024大選的勝負。

本報系聯合報報導，蔡英文總統今年高喊「投給民進黨候選人就是投給我」，但蔡2020年總統大選豪取817萬票，今年民進黨縣市長只得474萬多票（得票率四成一），短短兩年，「挺蔡」選票幾乎腰斬、減少343萬票。若再對比2018年九合一大選，當年受「韓流」衝擊，民進黨得票489萬票（得票率三成九），相比之下今年也少了15萬票。

國民黨今年在縣市長選舉中合計拿下570萬多票（得票率逾五成），雖比2020年國民黨總統候選人韓國瑜得票552萬票增加18萬票，但相較2018年九合一選舉的610萬票（得票率四成八），今年卻減少40萬票。國民黨選後首場中常會，黨主席朱立倫說，他沒有一分鐘高興，國民黨的挑戰還非常多。

今年投票率創新低，藍綠總得票數都比往年少，「藍少綠更減」成為關鍵差異。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說，民進黨過去仰賴年輕支持者與中間選民對政策支持的優勢，這次明顯不見了。

民進黨為何失去年輕選票？學生代表直指，兵役延長、居住正義與經濟問題等三大面向重創蔡政府，讓年輕人失去信心。

淡江大學學生會長蘇廷瑋說，近年討論兵役延長一年，彷彿以廉價方式告訴年輕人「當兵才是愛國」；感觸最深者莫過於高房價和物價飛漲，目前仍未看到有哪個中央興建社宅能讓年輕人「無巢變有巢」，雖然基本工資提升，但物價也上漲。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈指出，根據選前幾次模擬投票結果，年輕族群的政黨意向確實不像過去「這麼綠」。

九合一選舉 消失的選票去哪了 製表╱政治組【作者：孫淑君，日期：2022-12-...
九合一選舉 消失的選票去哪了 製表╱政治組【作者：孫淑君，日期：2022-12-05，數位典藏序號：20221204233205141】

民進黨 國民黨 投票

上一則

國民法官新制 明年元旦上路 未來不排除陪審制

下一則

蔡政府1月內閣改組 派系要角：若無新氣象 2024不樂觀

延伸閱讀

專家：台灣地方選舉結果利好國民黨2024年大選

專家：台灣地方選舉結果利好國民黨2024年大選
朱立倫、侯友宜列悼念江澤民名單 朱：黨主席該表達的

朱立倫、侯友宜列悼念江澤民名單 朱：黨主席該表達的
鄭文燦、賴清德誰接黨魁 各方激辯

鄭文燦、賴清德誰接黨魁 各方激辯
北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

熱門新聞

新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）被視為藍營「最強組合」。（中央社）

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

2022-11-27 21:46
媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認她英國倫敦大學政經學院論文不存在訴訟，蔡英文律師允諾將帶論文到法院勘驗。圖為2019年總統府將論文原稿供媒體參閱。(本報資料照片)

問論文卻給證書？蔡英文博士論文原本 將首現身法庭

2022-11-30 02:29
桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦2日出席中華郵政桃園物流園區，神情若有所思。記者季相儒／攝影

台大碩士論文遭撤銷 鄭文燦：願坦然面對 願再一次致歉

2022-12-02 11:53
全名16字的顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，發表當選感言影片。圖／翻攝臉書粉專Molly翎熹

性感正妹田慎節當選嘉市議員 低胸拍片講感言

2022-11-27 12:44
白宮11月30日宣布，總統拜登將於12月6日造訪亞利桑那州台積電工廠，出席台積電當天舉行的上機典禮。 中央社

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

2022-11-30 10:49
民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文總統(左二)辭去黨主席，預計由高雄市長陳其邁(右二)代理。但黨內有人憂心行政院長蘇貞昌(右)被慰留後，「英蘇系」對黨權及內閣人事不會放手，建議副總統賴清德(左)參選黨主席，提早布局2024。(本報資料照片)

選黨主席 綠委推賴清德 英蘇系不願放權 賴系且戰且走

2022-11-29 02:30

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」