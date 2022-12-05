新聞眼／年輕票流動快 第三勢力得利？

民進黨 的年輕票流失，早在今年選前兩個月就嗅出端倪。當時民進黨內部民調 顯示，青年族群相比2020年至少衰退兩成，蔡英文總統在最後催票仍訴求「辣台妹」與「抗中保台」，招式用老也催不回中間和年輕選票。只是，綠營留不住選票，選票卻也未必流往藍營，第三勢力能否完全吸納？在在牽動2024大選結果。

今年9月，民進黨中央一場選戰會議的重點就是「如何贏回年輕選票」？根據當時民調，20歲到54歲選民支持度，民眾黨已輾壓民進黨；民進黨只有在60歲以上選民擁有絕對優勢，失去年輕選民早有跡可循。但綠營消失的中間和年輕選票，並未流向國民黨 ，反倒讓民眾黨受益，時代力量、台灣基進也有成長。

「天然獨」年輕人質疑國民黨親中立場，兩年前香港反送中、北京強推一國兩制，民進黨「芒果乾（亡國感）」與「抗中保台牌」擄獲年輕選票，此現象卻在今年解放軍軍演時消失無蹤，因為台海兵凶戰危，蔡政府兩岸危機處理能力令人欠缺信心；內政則是防疫失靈、高端疑雲、低薪、通膨、高房價，蔡政府大內宣更令年輕人大失所望。

藍綠雖讓年輕人搖頭，但民眾黨今年在全台縣市議員總得票率僅4%，第三勢力仍未展現威脅藍綠的威力。年輕人起風快，轉向也比誰都快，想要掌握2024年輕票，就看哪個政黨抓得住年輕人的心。