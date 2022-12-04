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綠敗選再喬位子 施明德：汙垢藏其中「2024可能再敗」

記者侯俐安／台北4日電
民進黨前主席施明德。(本報系資料照)
民進黨前主席施明德。(本報系資料照)

民進黨九合一選舉大敗，民進黨前主席施明德在臉書寫到，他對民進黨慘輸感到意外，蔡英文總統從817萬票腰斬到474萬票，慘敗主因是候選人沒有「照步來」，而是靠「搓」和「喬」，各派系雨露均霑；如今慘敗，黨魁、閣揆再度享用「搓」和「喬」取得，看似團結，汙垢就會暗藏其中。

施明德說，近日有兩位民進黨老友來訪，他告訴他們兩件事。一是「頭七」都要過了，請轉告總統「該展露笑容撫慰民心了」，不要讓國家長處陰霾之中；二是民進黨當下要務，除了檢討、反省，最重要的就是要「照步來」，選出黨主席和總統候選人。

施明德分析，民進黨這次會如此慘敗，主因之一是候選人沒有「照步來」產生，幾乎都是都在總統官邸把各派系頭頭找來，一起搓，一起喬。各派系都雨露均霑，得到好處。結果人選卻遭到民眾唾棄，造成大敗。他說，民進黨的傳統並不是靠「搓和喬」，是依民主程序產生候選人。有撕殺過程，卻常常有好結果。民主制度本來就是這樣。

施明德說，這次慘敗後，總統官邸又已傳出各派系的「搓聲、喬音」，說好聽是要和諧團結共度難關，其實就是不知反省改過，各派系仍要雨露均霑。這個派系要拿黨主席，那個派系要分得行政院長，這個派系要取得總統府秘書長、部長。這樣搓，各派系都滿意，「但人選適合嗎？民眾買單嗎？」汙垢就會暗藏其中。

施明德，據可靠消息，桃園市長鄭文燦本來已是多派系都喬得通的內定黨主席人選。果真如此，當他也爆出論文抄襲，全黨不是全灰頭土臉了嗎。在搓與喬時，這類汙垢是容易被利益掩蓋包庇的。

他說，此時中央政府及黨中央的人事應該分開處理。中央政府人事權歸總統，這是憲法層次的事責；總統個人當然不會獨裁，他仍應照步來。黨中央人事一樣要照步來，依民主程序產生黨主席及總統候選人。這是這一年內民進黨能不能起死回生，贏得人民信任，及讓出走黨前輩們再認同的關鍵。

他說，依民進黨習慣，總統當選人就兼黨主席。所以，這次黨主席如果由總統當選人參與競選，畢其功於一役。否則一年之內就得大戰兩次。所以，就出現黨內派系還是要靠搓和喬，產生短命的主席來辦總統候選人的產生。

施明德也說，賴清德是民進黨候選人中外界評價比較好的總統候選人。賴清德要選2024的總統，這次就該先參選黨主席並表明當選了一樣要競選總統。同時公開保證不會讓蔡英文跛腳。陳建仁如果也有心要選總統，這次也應一起參選。其他有意者也一樣。不要再像2019年搞個過度性的「兒主席」辦總統候選人選務，搞到流言亂竄，迄今未熄，也讓蔡、賴產生心結。

施明德說，照步來當選的真正黨主席，在稍後舉辦總統候選人時，應該更會珍惜自己羽毛，不敢亂來。這樣大選時黨中央就不會出現雙頭馬車。黨中央人事也可及早安定。

他也說，這次大選，民進黨大頭們幾乎全是傷兵！賴清德算是最無傷痕或傷痕最小的人。由他挑起2024的大任，最可能扭轉民進黨情勢。其他更小輩的閱歷、經驗、考驗都太嫩、太不足，還不堪大任。

他表示，賴清德必須盡速宣布參選黨主席，這是領袖應該有的氣勢。如果瞻前顧後，看不清狀況，讓黨主席之爭紛紛由代理人出征，那他就是虛有外表，不堪重責。

對於民進黨內各派系仍傾向搓和喬，不流血共推黨主席。施明德說，「說不流血」其實就是要分一點贓啦。然後等提名總統候選人時，再搓再喬一次，再分點肉碎也好。想要「一隻牛剝兩層皮」。民進黨派系這種手法，台灣人民已看得清清楚楚了，「再這樣，民進黨2024又可能再敗。」

他說，如果黨主席與總統候選人，又循這種模式產生。2024要贏，就只有靠做票了。他也請友人們轉告賴清德，去想想克勞塞維茲的戰爭論在說什麼？一場黨內大會戰，讓候選人在黨內先被檢驗，是民進黨起死回生的機會。再搓搓喬喬，過程把人民蒙在眼裏，民進黨就會在「只有選舉，沒有理念」中被淘汰。

他也說，「抗中保台的口號，不會是永遠的勝選萬靈丹」。何況民進黨的要角中，不選舉時有多少人是「兩岸一家親」的掮客？人民看不清楚嗎？「桃園那個市長候選人不就是在選舉中被揭發的？多尷尬」。

民進黨 賴清德 蔡英文

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