鄭文燦仍未出局 賴清德陣營態度成關鍵

民進黨 主席補選局勢尚未完全明朗，但戰線已有逐漸收攏趨勢。桃園市長鄭文燦雖經歷論文風暴襲擊，不過銜蔡英文總統之命爭取各派系支持的態勢基本上未動搖，在黨魁之戰中仍未出局；各派系中，副總統賴清德 陣營能否接受鄭文燦，則成了未來發展的關鍵因素。

鄭文燦「論文案」經過一天發酵，第一時間選擇道歉的態度，民進黨內多給予危機處理正面評價，無論公開或私下探詢，皆未見各派系開砲，要求鄭文燦知所進退，退出角逐黨主席補選的看法。

目前對鄭文燦歷經被撤銷學位後，是否能順利出線的看法，英系仍維持「不推人，也不擋人」基調，並未因此轉向倒戈；正國會由於派系領導人林佳龍也是口試委員，不僅同樣被波及，也少了藉此不支持鄭文燦的理由。

本來就扮演關鍵角色的新潮流，特別是賴清德陣營態度如今更是至關重要。

原本賴陣營對於是否同意將2024年總統、立委提名 交在鄭文燦手上，內部就有不同的意見，如今鄭再爆出新爭議，無疑再投下新變數。

鄭文燦在民進黨內公認，無論身段、圓融性、協調能力都屬頂尖，但由於2019年「蔡賴之爭」時公開挺蔡，加上也曾是賴清德競逐2024大位的主要潛在對手之一，兩人的瑜亮情結，也被視為是這次賴陣營遲遲不肯點頭的原因。

蔡總統在敗選後，仍盡力維持「蔡蘇體制」，由鄭文燦出馬任黨魁，亦是此思維下布局的一環。一場黨主席之爭，表現上已成為賴清德與鄭文燦之間競合關係的新篇章，但背後更是蔡賴關係未來如何互動的風向球。