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鄭文燦、賴清德誰接黨魁 各方激辯

台灣新聞組／台北4日電
民進黨前主席施明德認為副總統賴清德（圖）是要選2024年的總統，這次該先參選黨主席，才是領袖該有氣勢。(本報資料照片)
民進黨前主席施明德認為副總統賴清德（圖）是要選2024年的總統，這次該先參選黨主席，才是領袖該有氣勢。(本報資料照片)

桃園市長鄭文燦台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷，各界關注是否影響黨魁之爭，鄭說，「學術的事會坦然面對，至於政治上的事或其他事，就回歸其他的標準。」民進黨內意見分歧，有人認為鄭文燦仍是黨主席最佳人選，但也有不具名立委認為論文事件影響鄭文燦形象，對鄭爭取黨魁轉為保留。

被點名是民進黨魁人選的鄭文燦，爆出碩士論文被台大認定抄襲，撤銷其碩士學位，恐影響布局。

民進黨立委羅致政則認為，鄭文燦論文門事件會產生影響，但還是要以大局為重，新任黨主席人選要有提振士氣的效果，承擔責任，帶領民進黨繼續往前走。立委陳亭妃表示，鄭文燦已為論文案道歉，一碼歸一碼，民進黨跟台灣需要有能力跟經驗的人，希望黨主席人選討論回歸經驗跟能力討論。

民進黨前主席施明德表示，賴清德要選2024年的總統，這次就該先參選黨主席，才是領袖該有氣勢；照步來當選的真正黨主席，大選時黨中央就不會出現雙頭馬車。黨中央人事也可及早安定。

民進黨前立委洪奇昌則指出，賴清德此時不宜參選主席，應展現更大的格局、信心，讓鄭文燦在過渡時期帶領黨再起，才有助全黨團結。洪奇昌說，目前檯面上最能調和鼎鼐、協調領導能力俱佳的人選非鄭文燦莫屬。

民進黨前主席許信良認為，副總統賴清德和鄭文燦是民進黨2024的正、副總統夢幻名單，鄭文燦僅表示，現在首要之務就是徹底檢討敗選，能真切地反映人民心聲。

鄭文燦昨再次對論文抄襲事件致歉，但強調論文是自己寫的而非代寫。

鄭文燦指出，學倫會的審定當然可以有不同的處分，會坦然面對審議結果，願意對疏失負起責任，也跟大家再表達歉意。鄭還表示，有把對學倫會的聲明，傳給陳明通和其他兩位口試委員看過。

桃園市長鄭文燦面對各界關注論文抄襲事件是否影響黨魁之爭時表示，學術的事會坦然面對...
桃園市長鄭文燦面對各界關注論文抄襲事件是否影響黨魁之爭時表示，學術的事會坦然面對，政治上的事就回歸其他的標準。(記者曾吉松／攝影)

民進黨 賴清德

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