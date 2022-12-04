鄭文燦、賴清德誰接黨魁 各方激辯

民進黨前主席施明德認為副總統賴清德（圖）是要選2024年的總統，這次該先參選黨主席，才是領袖該有氣勢。(本報資料照片)

桃園市長鄭文燦台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷，各界關注是否影響黨魁之爭，鄭說，「學術的事會坦然面對，至於政治上的事或其他事，就回歸其他的標準。」民進黨 內意見分歧，有人認為鄭文燦仍是黨主席最佳人選，但也有不具名立委認為論文事件影響鄭文燦形象，對鄭爭取黨魁轉為保留。

被點名是民進黨魁人選的鄭文燦，爆出碩士論文被台大認定抄襲，撤銷其碩士學位，恐影響布局。

民進黨立委羅致政則認為，鄭文燦論文門事件會產生影響，但還是要以大局為重，新任黨主席人選要有提振士氣的效果，承擔責任，帶領民進黨繼續往前走。立委陳亭妃表示，鄭文燦已為論文案道歉，一碼歸一碼，民進黨跟台灣需要有能力跟經驗的人，希望黨主席人選討論回歸經驗跟能力討論。

民進黨前主席施明德表示，賴清德 要選2024年的總統，這次就該先參選黨主席，才是領袖該有氣勢；照步來當選的真正黨主席，大選時黨中央就不會出現雙頭馬車。黨中央人事也可及早安定。

民進黨前立委洪奇昌則指出，賴清德此時不宜參選主席，應展現更大的格局、信心，讓鄭文燦在過渡時期帶領黨再起，才有助全黨團結。洪奇昌說，目前檯面上最能調和鼎鼐、協調領導能力俱佳的人選非鄭文燦莫屬。

民進黨前主席許信良認為，副總統賴清德和鄭文燦是民進黨2024的正、副總統夢幻名單，鄭文燦僅表示，現在首要之務就是徹底檢討敗選，能真切地反映人民心聲。

鄭文燦昨再次對論文抄襲事件致歉，但強調論文是自己寫的而非代寫。