黑白集／政學交相賊 咎在蔡英文

繼林智堅 之後，桃園市長鄭文燦也因抄襲遭台大撤銷碩士學位，兩人指導教授國安局長陳明通正接受調查；論文案已演變為「政學交相賊」的歷史性醜聞，但蔡英文 總統護短推波助瀾，堪稱民主政治的最壞示範。

政治人物有心向學，人民當然按讚；孰料帶職進修竟沉淪為利益交換場，政客只想快速鍍金學歷，學校或教授則貪戀學生權勢而放水，達成魔鬼交易。

兩年多前參加高雄市長補選的李眉蓁遭爆論文抄襲，李雖敗選但未傷國民黨元氣；林智堅論文案卻釀成「一屍五命」，導致民進黨 全面大敗，差別就在國民黨並未是非不分力挺，民進黨卻是蔡英文下令全黨與台大對幹，將政學相賊的醜陋演繹到極致。

尤其論文案源頭就是陳明通，涉入重大學術醜聞仍穩坐大位；如今鄭文燦幾成「廢太子」，甚至可能破壞選後權力布局，蔡英文卻不願撤換德不配位者，遑論道歉。

網上嘲諷「桃園三結義」的鄭文燦、林智堅、鄭運鵬「不能同年拿碩士，但願同年變學士」，甚至認為如徹查陳明通指導的學生論文，恐將「血流成河」。其實更應追究政學相賊醜聞推手的蔡英文，問題是，她更說不清自己的論文門。

現在鄭文燦主持民進黨敗選檢討，如果照抄2018敗選報告，也不必訝異；這次是否抄襲，關鍵在究責蔡英文。