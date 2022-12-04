新聞評論／明知難過論文關 鄭文燦為何力爭黨「傀」？

桃園市長鄭文燦台大論文涉抄襲遭撤銷。(本報資料照)

桃園市長鄭文燦遭台大認定碩士論文嚴重抄襲，撤銷碩士學位。台大早在選前就完成調查，結果已在政壇流傳，只差校方正式宣布；而阿燦前往學倫會說明時，也當場道歉。鄭文燦已知學位凶多吉少，甚至英系也不可能全然無知，為何「君側」還要拱抄襲仔出來爭黨魁？鄭文燦與蔡英文 歷經敗選震撼，顯然還不知尊重民意對政治道德的高標準。

民進黨選後頭號大事不是嘴巴說的謙虛反省，而是爭黨權。因此人民沒看到行政院改組、檢討內閣人事挽回民心，反而看到蔡英文在賴清德 、蘇貞昌等派系山頭間遠交近攻，盤算著重新建構權力堡壘。

英系四大護法選後密會，找來鄭文燦，隨即釋放「有承擔大局的體認」，接著蔡總統透過總統府發言人臉書，在中常會前表示「不會主導黨務，期盼中壯世代共同扛起責任」。這話像是替主席改選鳴槍起跑，只見鄭文燦立馬去找林佳龍爭取支持。

鄭文燦爭的是黨魁抑或黨傀，明眼人不會看不懂。他和四大護法交心選黨主席時，心中可曾在意碩論抄襲的醜聞？也許，他根本心存僥倖，自認有英系撐腰，就算是「林智堅 2.0」也不影響他的接班之路。

更重要的是，蔡英文怎麼看她的「胖周瑜」是抄襲仔？明知他有論文問題還要力挺作黨務代理人，顯然聽話忠心比政治信用更重要，大白話就是「我要安全下車，才不管人民觀感」。也因此，小英男孩陳其邁作代理主席，中常會指派阿燦擔任檢討敗選的召集人；黨就像少林足球，都是英系自己人，再怎麼檢討也不會把帳算到蔡英文領導無方失去民心。

阿燦的道歉聲明看似比林智堅識時務，不講大話「戰清白」，但他根本沒認抄襲之過，反而是一連串推托遁詞，強調沒有抄襲動機，而指導教授認定有原創性，這和抄跑堅的主張如出一轍。鄭文燦的危機處理非常狡滑，放棄申訴，加上台大不公開說明，這些一面之詞無從接受檢驗，不認抄襲卻留下道歉的低姿態。但人民會相信鄭文燦，還是台大，這已不言自明。

英系及鄭文燦若以為道歉能止血，未免太白目，人民想要的真相不只論文抄襲，還有桃園市府一大串工程弊案，這樣一位不清不白的「野百合世代」，根本沒資格作為執政黨謙虛反省的象徵。許信良會力推菜鳥林飛帆選黨傀，其實是看清，蔡英文身邊已難找到一個乾淨人。