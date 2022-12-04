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三大隱憂 柯文哲2024總統之路困難重重

記者 林縉明
台北市長柯文哲。(本報資料照片)
台北市長柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲早已表態參選2024總統，原本希望藉由這次九合一選舉，替自己參選總統鋪路，未料，民眾黨選情不佳，唯一當選縣市長的新竹市長當選人高虹安，選舉期間被爆出助理費案爭議，選後檢調單位啟動調查，對一路以來力挺高虹安的柯文哲，如同未爆彈，選後黨內還現出走潮，柯文哲選總統之路仍有諸多挑戰要克服，可說困難重重。

民眾黨成立短短3年，2020政黨票開出紅盤，取得5席不分區立委席次，一舉成為國會第三大黨，也替柯文哲順利取得參選2024總統的門票。

不過，民眾黨創黨以來，靠網路、空戰打選戰是強項，欠缺地方組織，支持者大多都是衝著柯文哲而來，不然就是在藍綠陣營無法取得發揮空間，選擇帶槍投靠，導致黨的理念及價值備受質疑。

九合一選舉結果，顯示民眾黨毫無地方組織與基本盤，尤其此次選舉藍營大勝，2024總統與立委選舉，藍白合的空間勢必萎縮，民眾黨選情不佳，更難有籌碼跟藍營談合作。

歷經九合一選舉，柯文哲要選總統首先要面臨地方樁腳的問題，選總統是大格局，光靠空戰是不夠的，勢必要結合陸戰，原本民眾黨希望透這次選舉廣泛提名，能在全台遍地開花，結果事與願違，地方經營無法深耕，明顯成為最大阻力。

柯文哲的另一個隱憂是高虹安，即便高虹安替民眾黨取得唯一執政縣市，卻陷入疑似詐領助領費爭議，選後檢調已經陸續展開調查，一直力挺高的柯文哲，清廉的招牌也受到挑戰。

選後，民眾黨還出現退框、退黨潮，柯文哲與民眾黨均面臨內憂外患，再加上柯文哲即將卸下台北市長職務，媒體光環、民眾關注度如何維持，都是柯文哲接下來要面對的難題，柯文哲參選總統之路，有很長且艱辛的路要走。

柯文哲 提名

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