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綠論文抄襲連爆 蔡適應博士遭撤 蔡將提申訴

台灣新聞組／台北4日電
民進黨立委蔡適應。(本報資料照片)
民進黨立委蔡適應。(本報資料照片)

自前新竹市長林智堅開始的民進黨「論文門」風暴持續延燒，繼桃園市長鄭文燦的台大碩士論文被認定抄襲之後，民進黨立委蔡適應的台北大學博士論文也被認定抄襲。蔡適應昨指出，台北大學認定他博士論文抄襲，已撤銷學位，對師長與母校造成的困擾深表歉意，也尊重審議結果，但會依法提出申訴。

檢舉人江欣怡等人批，政治人物助長「洗學歷」歪風，讓大眾對於學術界產生嚴重誤解和不信任。

台北大學將審查結果掛號寄給蔡適應，蔡適應昨發聲明，雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已經知悉撤銷博士學位，針對博士論文本文部分附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。

台北大學表示，當事人若有異議，得於收受通知後15日內，以書面列舉具體事實及理由提出申訴。

蔡適應說，花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。學倫會審查過程中，他親自列席說明，也對論文部分引註漏列表達致歉及願意補正之意。

蔡適應說，但當時正值選戰激烈時間，或許報告仍不詳實或有簡略，以致審查結果，部分外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷博士論文，為維護他的權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

時代力量台北、基隆市議員候選人劉仕傑、陳志明、江欣怡等人選前曾開記者會揭露蔡適應博士論文涉嫌抄襲，並向台北大學檢舉。

他們發現存在三大爭議點。第一、論文採用馬賽克式抄襲的方式，抄襲30份文獻，其中有25本沒有列入參考文獻；第二、論文結論涉嫌的抄襲比率達33%；第三、論文出現逐字抄錄維基百科、中國百度網的情形。

江欣怡昨指出，抄襲除是有違法侵權之虞外，更是政治人物誠信與操守的問題，政治人物助長「洗學歷」歪風，讓大眾對於學術界產生嚴重誤解和不信任，不該再讓任何官學集團在當中以不當的方式牟利、跟認真鑽研學術的人取得同樣的文憑，四處招搖撞騙，戕害台灣的學術環境。

台灣民意基金會董事長游盈隆則表示，民進黨內政治人物陸續出現類似問題，一個比一個大咖，而且可預見的未來還有許多未爆彈，這對黨的形象已造成嚴重傷害，甚至構成黨生存發展危機。民進黨該如何做出適當的、社會可接受的處置與回應，至關重要，因為這是「比黑金還嚴重的問題」。

游盈隆昨天在臉書以「生存或毀滅？鄭文燦論文門對民進黨的啟示」為題發文，他指出，這件事在選後不到一個禮拜發生，成為衝擊選後台灣政局的超級變數，重重打翻蔡英文總統整盤權力布局，影響之深遠非一般人能想像。對於是否有政治因素介入？他說，某種「微妙的政治因果」或許無法排除，但根源仍須回歸個人論文寫作和學術誠信的基本問題。

他說，當政治人物涉及論文抄襲的質疑，且被證實為真，那就是不折不扣的醜聞，再怎麼澄清道歉都沒有用，那是個人嚴重的道德和人格瑕疵，公信力隨之蕩然無存，未來出任任何公職都將受到社會嚴厲的質疑。前新竹市長林智堅的遭遇就是最好的例子。

他說，四百年前英國大文豪莎士比亞說「生存或毀滅，正是那個問題」（To be or not to be，that is the question)，這是哈姆雷特情境。而連串的論文門事件，已將民進黨推入「哈姆雷特情境」，如何脫困而出？社會都在看。

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