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北市立委補選開戰 王鴻薇緊咬吳怡農英系黑金

台灣新聞組／台北4日電
接受國民黨徵召補選台北市第三選區立委的台北市議員王鴻薇。(記者林俊良／攝影)
接受國民黨徵召補選台北市第三選區立委的台北市議員王鴻薇。(記者林俊良／攝影)

台北市立委補選藍綠對決，藍營續攻民進黨參選人吳怡農牽扯「英系黑金」，吳怡農說，當年趙介佑涉黑就是他開除，「還一定要說成是黑道，那我真的沒辦法。」國民黨參選人王鴻薇反酸，趙介佑難道不該開除？這是吳怡農的政績還是功勞嗎？

本報系聯合報報導，國民黨台北市議員王鴻薇連日質疑，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農在擔任民進黨台北市黨部主委期間的人頭黨員與黑道關連。吳怡農昨受訪時回應，大家可以用放大鏡檢視他，但不該戴有色眼鏡睜眼說瞎話，強調當年趙介佑涉黑就是他開除的，「還一定要說成是黑道，那我真的沒辦法」

王鴻薇說，吳怡農擔任北市黨部主委時就被認為是傀儡主委，當時民進黨為他量身打造「吳怡農條款」，他本來連投票權都沒有卻能當主委，大家也可以常看到他身邊有所謂「黑道中常委」黃承國的身影。

趙介佑販毒、詐欺，餵毒造成人命死亡，還能囂張去派出所看小弟受刑人，在臉書炫耀，難道他不該開除？難道這是吳怡農的政績還是功勞嗎？「應是汙點吧。」

台北中國時報報導，吳怡農屢遭質疑「背後有黑道勢力」，國民黨市議員徐巧芯表示，「難道要迴避到投票日」？並大嘆「民進黨到底何時才要讓英系黑金離開政治舞台？」

徐巧芯2日發文表示，吳怡農試著以「開除趙介佑」來撇清與英系黑金的關係，但「魔鬼藏在細節裡」，過去民進黨為了讓吳擔任台北市黨部主委，增加「吳怡農條款」，就是趙介佑父親趙映光陪同吳怡農去登記，並在黃承國陪同下前往台北市議會見黨團。

徐質問，吳能有這樣的特殊待遇，是否和「前黑道」黃承國有關？而民進黨此次大選慘敗，也和「英系染黑」的選前議題有關，但吳怡農在選舉過程有表達意見嗎？若吳未來如果擔任立委，會不會持續跟黃承國混在一起？

徐指出，北松山區的危樓「中泰花園」都更案延宕已久，連前民眾黨立委蔡壁如都二度公開指稱，該案與黃承國有關，吳怡農身為立委參選人，願不願意向黃承國喊話，要求放手？

她表示，再加上趙介佑的姑姑等人，仍在民進黨台北市黨部活躍，吳敢公開批判嗎？吳認為趙家人還適合待在民進黨嗎？吳為什麼只開除趙介佑，趙家人卻還在民進黨擁有權勢？

徐巧芯表示，若吳不敢回應她的質疑，那吳怡農被懷疑背後有暗黑勢力只是剛好而已。

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農表示，這個選區民進黨從來沒贏過，這不是場...
民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農表示，這個選區民進黨從來沒贏過，這不是場輕鬆的選戰，對手是資深、選舉經驗很豐富的議員，自己會全力以赴。(記者林俊良／攝影)

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