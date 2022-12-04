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高虹安涉詐領助理費案 選後首波偵查

台灣新聞組／新竹4日電
九合一大選，民眾黨在縣市長部分僅高虹安（左）攻下新竹市，但她爭議不斷，恐成黨主席柯文哲（右）問鼎大位的隱憂。(本報資料照片)
九合一大選，民眾黨在縣市長部分僅高虹安（左）攻下新竹市，但她爭議不斷，恐成黨主席柯文哲（右）問鼎大位的隱憂。(本報資料照片)

民眾黨新竹市長當選人高虹安選前遭檢舉詐領助理費，調查局本月1日約談高虹安立委辦公室前行政主任黃惠玟到案，追查高虹安有無「低薪高報」，偵訊時間從上午9時至下午5時，長達8個小時，移送台北地檢署複訊後請回；據了解，這是選後第一波偵查動作，後續還會有約談行動，黃惠玟已被檢方列被告。高虹安昨天回應說，偵查不公開，尊重檢調偵辦。

另外，資策會副執行長蕭博仁曾在立法院表示，高虹安兼職違反勞動契約，取得之研發成果歸屬於資策會，為維護資策會的智慧財產權與專利權，不排除對高提出刑事背信罪告訴；據了解，北檢已收到資策會告訴狀，檢察官簽發傳票傳喚資策會與告訴代理人近日到案，釐清具體告訴內容。

資策會提告指出，高虹安在資策會任職期間，未報備就去科智企業兼職，無論是否領薪水，都有背信問題；科智企業並非資策會延伸公司，是資策會退離職人員開設，高虹安疑將資策會研發的兩項專利，移轉給科智企業使用。

高虹安選前遭爆助理費「低薪高報」，把薪資差額連同加班費上繳辦公室當「公積金」，再挪作他用，金額超過60萬元（台幣，下同，約2萬美元）。高虹安曾公開表示，「公積金制度不是我辦公室發明的，是延續之前辦公室委員制度」，影射第9屆使用同間立委研究室的民進黨前立委李俊俋，這次被調查局約談的黃惠玟（52歲），就是李俊俋當年的助理。

高虹安當選立委後，因不熟悉立法院生態，2020年沿用黃惠玟擔任行政主任，但黃半年後就離開。據悉，李俊俋時代未設公積金制度，黃惠玟曾私下向友人表示，高虹安指示要公積金制度，但她認為不妥，因此將單據留下來，並帶往檢調單位說明。

另據指出，黃惠玟曾跟高虹安說，立委辦公室開銷不少，無論是購買咖啡機、便當、同事聚餐、或是助理拜訪選民造成車子耗損，都需要花錢，建議高沿用「前面立委」留下的制度，獲高認同。

據了解，主任級助理每月會繳交1至2萬元，作為公積金使用，有些人太忙忘了繳，黃惠玟會提醒其他人記得交錢，但絕對沒有強迫，相關支出都用於公用，亦無低薪高報。

李俊俋昨天強調，黃惠玟確實曾經在他辦公室任職過，雖然辦公室開銷很大，但一直沒有所謂公基金這樣的制度。

高虹安雖當選新竹市長，但仍有被控詐領助理費、資策會提告她涉嫌違法兼職、論文侵害資策會著作權等，至少三件官司等著她說明。

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