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國營事業預算三讀 藍委要求不能養網軍

記者林縉明、程遠述／台北3日電

立法院會昨天三讀通過今年度國營事業預算跟基金，規模加總合計逾5兆元(台幣，下同，約1620億美元)。其中，營業總收入原列2兆5359億，增列20億3944萬元。作業基金部分，原列收入1兆9885億元，增列59億7422萬元。

國民黨立委曾銘宗表示，國營事業預算和基金中，「藏」有政府的廣告行銷預算，例如農委會就有，現在都非常不透明，國民黨主張應將這些預算透明化、以利監督，也會在預算通過後請審計部確實審核，不能夠拿來養網軍、或圖利特定單位。

行政院所編今年度國營事業預算，重點事項包括擴大公共投資、振興國內經濟、加速產業發展綠電即再生能源、強化供電韌性、維持物價與金融穩定、完善交通建設等。昨保留33個項目交付院會表決外，其餘按照各委員會審查決議跟協商結論通過，過程平順。

不過，國營事業預算審查連年延宕為立院陋習，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠批評，今年度國營事業預算跟基金，拖到今年剩不到一個月才通過三讀，呼籲未來審查國營預算跟基金時，時程能夠提前。

曾銘宗表示，雖然因「預算法」相關規定可以讓政府運作，但執政黨應負最大責任，例如今年藍綠原本說好5月就要審國營事業預算，但民進黨突襲強推「會計法」修法，破壞朝野互信，審查連年延宕，呼籲執政黨要把預算審核放在心上。

民進黨立委莊瑞雄則說，國營事業預算審查拖延，這是立法院朝野政黨要承擔的歷史共業，未來朝野應該花更多時間排審，不要每次都到最後交由院會表決。

曾銘宗說，國營事業另一問題是董事長、總經理等常因執政黨派系因素安排人事，造成管理層老化。國民黨團昨提案要求國營事業主管出任不得超過65歲，超過70歲要退休，但遭民進黨擋下。

預算 國民黨 民進黨

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