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綠黨魁爆黑馬？黨內推薦鄭麗君、林飛帆 贏回年輕選票

記者蔡晉宇、林縉明、侯俐安、鄭國樑、林河名、李定宇╱綜合3日電
民進黨副秘書長林飛帆。(本報資料照片)
民進黨副秘書長林飛帆。(本報資料照片)

民進黨主席補選未明朗，除了被點名的桃園市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍、屏東縣長潘孟安之外，副總統賴清德也未決定是否參選黨主席。

近日也傳出綠營基層正在醞釀力挺文化部前部長鄭麗君出馬角逐黨主席。民進黨前主席許信良昨建議，民進黨若要重新贏回年輕選票，必須大膽重用民進黨副秘書長林飛帆擔任黨主席，並出任行政院副院長。

對於2024總統大選，許信良列出「夢幻名單」，包括國民黨主席朱立倫與立委江啟臣的「朱江配」；民進黨副總統賴清德與鄭文燦的「賴鄭配」；至於第三勢力，如果鴻海創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲搭檔，「郭柯配」將是藍綠極大威脅。

至於名單中為何未列入新北市長侯友宜，許信良表示，侯友宜迄今未展現競選總統的態度，也缺少相關幕僚協助。

賴清德子弟兵、立委林俊憲說，中生代領導人應該要坐下來談一談，不是選不選的問題，而是怎麼布局2024的挑戰。

民進黨立委管碧玲表示，她支持賴清德2024年捍衛本土政權齊心齊力，但是若讓副總統擔任執政黨的黨主席，「豈非讓總統跛腳制度化？」

外傳鄭文燦尋求各派系支持參選黨主席，鄭昨說，還沒塵埃落定，民進黨團隊會做出最好的安排；民進黨檢討小組原則上會用三周時間，包括下鄉聽取地方意見，也會分門別類，像聽百工百業、青年團體的各種聲音，最後再彙整。

蔡英文總統昨天與新北市長候選人林佳龍以及競選團隊在總統官邸便當會，與會人士提出執政成績與民眾差距甚遠，蔡總統也主動指出「少了溫度」，行政團隊沒有以人民角度看事情。

文化部前部長鄭麗君。(本報資料照片)
文化部前部長鄭麗君。(本報資料照片)

民進黨 賴清德 侯友宜

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