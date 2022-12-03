觀察站／再戰小英男孩 王鴻薇與時間賽跑

甫高票當選的國民黨議員王鴻薇2日登記參選立委補選，誓守台北市長當選人蔣萬安本命區。王鴻薇開嗆對手吳怡農是政二代、黑道傀儡，並高喊「下架蘇貞昌」，展現十足戰力。不過，這一戰，對未曾經營過中山區的王鴻薇挑戰不小。

王鴻薇參選的第三選區，是北松山、中山區，也是蔣萬安的立委選區，被視為是蔣萬安本命區，有輸不得的壓力，黨中央選前和王鴻薇接觸勸進參選，遭王婉拒，但中選會公告1月8日就要補選，黨中央評估最有利人選仍是王鴻薇，黨主席朱立倫全力勸進、黨內集體「道德勸說」，力勸她為黨為國一戰，下架民進黨 。

朱立倫先找蔣萬安去遊說王鴻薇，見王鴻薇態度沒有鬆動，朱又拜託前總統馬英九 親自出馬向王鴻薇「曉以大義」，黨內大咖馬拉松式勸進，讓王鴻薇壓力爆表，最終決定不計毀譽，投入立委補選。不過，王鴻薇要面對的是一場艱難的選戰。

2020年蔣萬安、吳怡農的立委選舉「雙帥之爭」，蔣萬安被人氣竄升的「小英男孩」吳怡農緊追不放，選戰打到五五波，蔣萬安得票率約51％，吳怡農得票率約45％，蔣萬安連任得並不輕鬆，吳怡農則一戰成名。

蔣萬安本命區內的中山區，也是蔡英文出生長大之地，2020年總統大選蔡在中山區得票率高達55.7％。這次台北市長選舉，蔣萬安在中山區得票率42.78％，陳時中 得票率34.27％，差距也不大。

王鴻薇踢爆「小英男孩」林智堅論文案，外溢效應影響民進黨選情，被視為「藍營第一功臣」，卻也掀開綠營「仇恨值」悶鍋。陳時中在台北市長選戰鎩羽，這次立委補選民進黨要贏回來，必傾全黨之力，助攻吳怡農對戰王鴻薇。距離補選僅僅只剩下30幾天，王鴻薇要打入不熟悉的中山區，已經不容易，還要和時間賽跑。

吳怡農要為民進黨敗選首都市長一役雪恥；王鴻薇再戰「小英男孩」，高喊「下架民進黨」、「下架蘇貞昌」，此役儼然是首都市長延長戰。