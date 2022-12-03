補選立委 王鴻薇：萬箭穿心在所不辭 朱立倫：責難到我為止

台北市議員王鴻薇(中)接受國民黨徵召補選台北市第三選區立委，2日在國民黨主席朱立倫(左)、台北市長當選人蔣萬安(右)陪同下，赴台北市選委會完成登記。(記者林俊良／攝影)

台北市第三選區立委補選，藍綠對決，國民黨 市議員王鴻薇昨天登記參選，面對「落跑議員」爭議，她二度鞠躬、哽咽致歉說「個人榮辱事小，為大局而戰」，面對槍林彈雨、萬箭穿心都在所不辭。

民進黨 參選人吳怡農反酸，王鴻薇要先選上立委才會有「落跑」議員問題，他要盡一切努力不讓這結果發生。

補選登記昨天截止，國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安陪王鴻薇到北市選委會登記參選。 王鴻薇受訪時哽咽說，「請大家原諒王鴻薇、支持王鴻薇、幫助我們在這次補選能夠得到勝利」。

王鴻薇說，她早預料到，若出來參選，「落跑」一定會放到她身上，也知道民進黨還有一些側翼網軍絕對不會放過她，但現在決定承擔；她12月25日仍會報到就職議員，未來是場艱難的仗，預料自己會面臨龐大壓力，已經做好會遍體鱗傷、萬箭穿心準備。

民進黨市議員王世堅借出服務處當成吳怡農競選總部，吳昨拜訪服務處時說，王鴻薇被批是「落跑議員」很不公平，首先要先選上立委才有這問題，因此要盡一切努力不讓這結果發生。

針對王鴻薇質疑黑道勢力，吳說，一年多前他才親自開除台北市黨部前黨員趙介佑，連他父親都被請離開市黨部，事後又請走不符合入黨規則的人，還要被扯上黑道，為了選舉政治操作太可惜，選民不希望政治競爭淪為抹黑比賽。

民進黨昨將砲火對準王鴻薇，民進黨立委林楚茵昨則批評，王鴻薇剛高票當選就投入立委補選「吃碗內看碗外」，顯然只想拿到位置，且黨意高於民意，沒有真想為選民服務。

國民黨主席朱立倫則力挺王鴻薇，「如果要道歉是黨來道歉」，國民黨需要她，蔣萬安當市長也需要好的立委，「所有的責難到我為止」，會同心協力，讓監督的力量重返國會。

蔣萬安說，這是場團結之戰，也是善良對抗邪惡、光明對抗邪惡的延長賽，呼籲民進黨不要再用抹黑、抹紅、抹黃手段，要開大門走大路。