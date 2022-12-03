縣長選舉蘇清泉提驗票 屏東地院5日開庭

蘇清泉（左）委請律師到屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴。(本報資料照片)

中央選委會昨公告屏東縣長當選名單，國民黨 候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇質疑開票 過程瑕疵與計票不公，昨委託律師赴屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，並對先前聲請證據保全遭法院駁回提抗告。屏東地院表示，對蘇提驗票部分，將於5日開庭。屏東縣長當選人周春米辦公室表示尊重。

蘇清泉質疑，開票當晚發生開票所唱票未亮票及電視台誤植票數等爭議，昨委託律師劉玟欣到地院提選舉無效、當選無效之訴。律師表示，也對保全證據遭駁回提抗告，已補充新的資料。

選舉結束後，蘇清泉展開謝票之旅。他說，藉由司法程序，讓未來開票訂出標準化程序。他強調自己不是輸不起，要讓真相被看見。

選舉當晚發生有開票所唱票瑕疵，屏東縣選委會表示，經向現場工作人員查證，並無計票錯誤，也未構成不法，不影響選舉結果，應無選舉無效的問題。

據悉，高雄高分院的行政庭長兼發言人，正是周春米的丈夫邱明弘，還要襄助院長，處理司法行政事務，被當成是巧事，高雄高分院昨對此提出說明。高雄高分院則指，此案邱明弘並未參與。

國民黨文傳會副主委練鴻慶表示，沒有驗票，周春米只是一半屏東人的縣長；只有驗票，才能讓周春米得到所有人的認同，「除非周春米有作票，否則她會是驗票最大的受益者」。

練鴻慶也指出，民進黨 屏東縣黨部告發「屏東38萬有效票竟開43萬票」言論，屏東縣警察局在一天之內就訊問、移送5位網友「民進黨的奧步又來了」。

周春米辦公室表示，尊重候選人提起訴訟權利，至於驗票與否，則依法處理。