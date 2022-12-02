蘇清泉提屏東選舉無效 周春米批撕裂

國民黨主席朱立倫（左）1日到屏東縣黨部，表示會全力協助黨籍候選人蘇清泉（右）。(記者劉星君／攝影)

針對選務爭議，國民黨 屏東縣長候選人蘇清泉今將委託律師到屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，針對保全證據遭駁回則提抗告；民進黨屏東縣長當選人周春米駁斥，蘇清泉及國民黨應適可而止，不要用錯誤假訊息操弄民粹、撕裂屏東。

對於屏東縣長選務爭議，中選會主委李進勇昨表示，中選會計票全程既無異狀、開票 結果也精準正確。至於屏東縣第194號投開票所「唱票不亮票」爭議，李進勇說，的確有瑕疵，中選會要檢討並研擬懲處，但雙方都有派監票員在現場，也有民眾在場看開票經過，中選會理解落選人的感受，要循法律途徑救濟也尊重，但要提告最基本的準備是要有證據，現在候選人卻呼籲大家提供證據，對選務人員實在不太公平。

國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨全力協助蘇清泉，沒有真相怎麼會有屏東縣長？台灣選舉選六、七十年，開票沒遵照程序，絕對不只是瑕疵，屏東縣民有權利要求真相；他也反問周春米，「妳心虛嗎？還是有什麼問題？」

周春米昨發聲明表示，有媒體在開票過程誤植票數，雖然更正，但蘇清泉第一時間依據該錯誤資訊指責開票有疑義，即便媒體一再更正都不理會；選完隔天，各種蓄意截圖攻擊的假訊息、影片滿天飛，連對岸抖音 都後製不實影片，社會撕裂較選舉期間過猶不及。

周春米說，投開票所的選務人員都是公教人員和蘇的監票員，被指有問題的194投開票所是蘇清泉的故鄉，硬拗有問題，一是承認自己訓練的監票員有問題，二是侮辱選務人員。