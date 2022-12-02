蘇清泉提屏東選舉無效 周春米批撕裂
針對選務爭議，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今將委託律師到屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，針對保全證據遭駁回則提抗告；民進黨屏東縣長當選人周春米駁斥，蘇清泉及國民黨應適可而止，不要用錯誤假訊息操弄民粹、撕裂屏東。
對於屏東縣長選務爭議，中選會主委李進勇昨表示，中選會計票全程既無異狀、開票結果也精準正確。至於屏東縣第194號投開票所「唱票不亮票」爭議，李進勇說，的確有瑕疵，中選會要檢討並研擬懲處，但雙方都有派監票員在現場，也有民眾在場看開票經過，中選會理解落選人的感受，要循法律途徑救濟也尊重，但要提告最基本的準備是要有證據，現在候選人卻呼籲大家提供證據，對選務人員實在不太公平。
國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨全力協助蘇清泉，沒有真相怎麼會有屏東縣長？台灣選舉選六、七十年，開票沒遵照程序，絕對不只是瑕疵，屏東縣民有權利要求真相；他也反問周春米，「妳心虛嗎？還是有什麼問題？」
周春米昨發聲明表示，有媒體在開票過程誤植票數，雖然更正，但蘇清泉第一時間依據該錯誤資訊指責開票有疑義，即便媒體一再更正都不理會；選完隔天，各種蓄意截圖攻擊的假訊息、影片滿天飛，連對岸抖音都後製不實影片，社會撕裂較選舉期間過猶不及。
周春米說，投開票所的選務人員都是公教人員和蘇的監票員，被指有問題的194投開票所是蘇清泉的故鄉，硬拗有問題，一是承認自己訓練的監票員有問題，二是侮辱選務人員。
此外，不只屏東縣長選務爭議，枋山村長候選人何正光、徐明和的得票數也被發現其中一個投開票所錯置票數，兩人總票數差距從差9票變差距101票，雖不影響何正光連任的結果，但引發議論。屏縣選委會昨表示，鄉選務中心坦承疏失，要求釐清並提報告、懲處。
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