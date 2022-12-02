北市立委補選 王鴻薇「不計個人毀譽」點頭參戰

台北市第三選區（北松山、中山區）的立委補選在即，國民黨終於等到議員王鴻薇點頭參選。(本報資料照片)

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選今天截止登記，連日表達不選的台北市議員王鴻薇昨晚終於首肯；在國民黨 主席朱立倫、前總統馬英九 、台北市長當選人蔣萬安勸進，及中廣董事長趙少康也在勸進行列，王鴻薇昨晚在媒體群組表示「不計個人毀譽」接受國民黨徵召參選，將對上民進黨 對手吳怡農。

中選會公告，11月28日至12月2日受理北市立委補選候選人登記。吳怡農昨率先登記參選，他說，民進黨上周九合一選舉經歷很大的教訓跟考驗，但民進黨不是沒有跌倒過，不是沒有失敗過，人民有高度期待，民進黨必須更認真，努力贏得大家的支持。

蔣萬安昨說，黨中央會確定最合適人選，「我們一定要守住一席」。王鴻薇昨說，「我真的沒在怕吳怡農，如果沒有選完立刻登記的問題，我認為我會贏」，她已推演過如何攻擊吳怡農。

王鴻薇之前曾信誓旦旦表示，剛選上議員馬上就補選立委，一定會背負落跑罵名；但若王不選，最後國民黨敗選，恐重挫國民黨九合一剛勝選的氣勢，也讓蔣萬安的立委本命區拱手讓人。

王鴻薇揭發民進黨新竹市前市長林智堅論文案，一舉打下「藍營女戰神」的全國知名度，但王一旦參選，內外挑戰勢必接踵而來。綠營網軍側翼絕對不會放過她，特別是名嘴周玉蔻一定窮追猛打落跑爭議；北市立委補選明年1月8日登場，但台北市議員12月25日就要就職，要不要「帶職參選」恐成王鴻薇兩難，若不就職議員，最後不幸立委敗北，王鴻薇將面臨「雙輸」下場。

根據國民黨內部民調，該選區排名依序是王鴻薇、立委鄭麗文、前議員王浩、前立委羅淑蕾、教授楊永明，這五人中唯一贏過民進黨對手吳怡農，只有王鴻薇。黨中央考量只剩一個月就要補選，沒有時間經營，只能找勝率最大的人選。

地方人士說，松信區部分的國民黨籍里長不反對王鴻薇參加立委補選，因為以王鴻薇的能力和知名度，早就該當立委了，部分藍營基層樂見王投入補選。