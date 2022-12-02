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電視台灌票、錯置票數 最高罰200萬

記者馬瑞璿、林怡秀／台北2日電

針對電視新聞在九合一選舉灌票爭議、錯置票數，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨天表示，已要求相關電視台在21天內陳述意見，若電視台違反事實查證規範，最高可罰200萬元台幣（約6.5萬美元）；至於計票過程雖有瑕疵，但電視台最後公布結果皆以中選會為主，沒有假新聞問題。

九合一選舉開票時，有電視台自行計票數據不斷飆升，與中選會、其他電視台差異過大，被民眾檢舉有灌票之嫌。三立新聞台更被觀眾發現錯置屏東縣長藍綠候選人蘇清泉、周春米得票數，三立昨公布懲處，因人員作業疏失，已於第一時間更正，並以字幕向閱聽眾說明，「鄭知道了」執行製作人被記大過，新聞部副總經理及副總監分別被記小過兩次、小過一次。

國民黨立委李德維質疑，選戰票數錯置比普通假新聞嚴重10倍，「關台都不為過」。三立昨駁斥，李德維將單純作業疏失無限上綱為假新聞，並衍生諸多不實指控，嚴重傷害公司商譽，將逕行蒐證後予以訴追。

對於電視台灌票算不算假新聞？陳耀祥說，電視台自行計票的方式多有所本，有些是在候選人競選總部獲悉票數，也有些是在投開票所獲悉票數，雖然中間計票過程會有瑕疵，但電視台最後公布結果都是以中選會為主，不會有假新聞的議題。陳耀祥表示，若涉違規應先由選務主管機關認定，NCC也會調查電視台是否違反事實查證原則，並請電視台21天內陳述意見。

國民黨立委洪孟楷說，12月18日有嘉義市長選舉，明年1月8日有立委補選，之後有總統大選，NCC須妥善處置；立委趙正宇也說，NCC不應再踢皮球，把開票問題都丟給中選會。

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