北基桃組小內閣 傳挖角侯友宜人馬

蔣萬安（右）、張善政（左二）、謝國樑（左），都相中侯友宜（右二）的班底。(記者邱德祥／攝影)

九合一選舉落幕，各勝選團隊積極物色人才籌組小內閣，昨天傳出台北市長當選人蔣萬安、桃園市長當選人張善政 團隊挖角新北市長侯友宜人馬，但被點名的當事人均否認。蔣萬安昨強調會用人唯才，也不排除沿用柯市府優秀局處長；張善政則表示，適當的時候會公布，也希望各方推薦人才。

昨傳出蔣萬安團隊邀請新北市府參事賴淑華擔任台北市府秘書長、張善政則延攬新北市府副秘書長朱惕之擔任桃園市府秘書長，兩人都是侯友宜現任市府團隊成員，不過，他們曾在國民黨 主席朱立倫擔任新北市長時期的局長、副處長，受器重程度，讓外界格外關注。

朱惕之昨電話響不停，他否認此事，外界不要亂猜。賴淑華則表示很驚訝，自己都沒聽過，要去查證一下。

蔣萬安表示，5日上午將帶領著交接團隊小組的夥伴到市府與柯文哲 見面，確保市政推動無縫接軌。至於外界關心的市府小內閣，他用人標準非常清楚，就是專業、品格、用人唯才，「柯市府現在府內優秀的局處首長只要符合條件，也都會考慮繼續任用。」

媒體問柯文哲有無人選推薦給蔣萬安？柯文哲說，每一位都很優秀，還是全部留下來只要換市長就好。卸任前已問過大家的意見，有退休的、回去教書的，或到民間公司，有些公務員資歷的就先轉參事。媒體追問會不會推薦黃珊珊？柯文哲開玩笑地說「要推薦黃珊珊的話，要推薦她當市長」。

張善政小內閣名單也讓各界猜測，幫忙研擬勞工政策白皮書的智庫小組成員之一徐國淦，傳出有機會任勞動局長，競辦執行長金志聿、龍潭後援會核心幹部林學堅等人也傳出會進市府，不過三人都否認。

此外，據台北中國時報報導，基隆市長當選人謝國樑昨宣布小內閣首位成員，由前國民黨不分區立委楊玉欣接任社會處長。謝強調，楊玉欣長期關懷身障與弱勢族群，相信在其協助下，基隆會變成亞洲最有愛的城市。據悉，謝也相中朱系女前立委、獲侯支持的韓家軍成員，擬借重他們的才能，定案後即會發布。