觀察站／鄭先開跑賴接招 派系暗潮洶湧

桃園市長鄭文燦(左)積極爭取民進黨黨魁，讓副總統賴清德(右)等派系暗潮洶湧。圖為兩人2021年4月出席松山慈惠堂護國祈安法會，一同為台灣祈雨求水。(本報資料照片)

民進黨 在九合一選舉大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職後，各派系私下角力。黨內早已傳出英系與桃園市長鄭文燦將合作爭取黨魁，但各派系按兵不動，如今因為鄭的積極動作，讓原本「鬥而不破」的狀態有了微妙變化。

英系與鄭文燦長期友好，也共同主導這次選舉提名 ，但民進黨這次選舉遭逢創黨36年來最嚴重的挫敗，英系隨即成了箭靶，鄭文燦則保持低調，減少公開行程。不過，在敗選第3天，鄭文燦就北上尋求英系、正國會支持，也在會談中表明心意。如今民進黨的主席補選時程、檢討報告都尚未出爐，鄭文燦已積極超前部署，顯示派系間在檯面下暗潮洶湧。

雖然蔡總統在敗選當晚宣布慰留行政院長蘇貞昌，蘇也隨即點頭答應，但英系幕僚最近卻透露前副總統陳建仁可能接下一任閣揆，黨內也傳出蘇貞昌可能只會做到1月底立法院會期結束。

此事不僅造成蘇系幕僚焦慮，黨內非英系也推測，鄭文燦爭取黨魁只是英系布局的第一步，若再搭配陳建仁接閣揆，等於黨機器與行政院都被英系包辦，恐怕是另一個「全英系」時代。

鄭文燦雖然出身新潮流系，但從蔡2008年接掌民進黨以來，一直擔任核心幕僚角色，其親英色彩甚至比原本的「新系」更濃。這次九合一選舉，鄭文燦角色也非常吃重，幾乎左右北台灣縣市提名。先是說服林智堅提前辭去新竹市長轉戰桃園，隨後又說服林佳龍參選新北市長，可見在蔡掌權下舉足輕重的地位。

展望2024，補選上位的黨主席須辦理總統初選，對於目前呼聲最高的副總統賴清德 ，只要初選公平、照著程序走，主席是誰，並不重要，賴也不會輕易表態。

但賴曾經歷2019年總統初選的「慘痛經驗」，如今鄭文燦與英系先鳴槍開跑，難保不會又是一場腥風血雨。