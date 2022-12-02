爭民進黨黨魁 鄭文燦積極 賴清德評估

民進黨主席補選，1日傳出桃園市長鄭文燦(右)已尋求英系及正國會等黨內派系支持；親近副總統賴清德(左)的立委則透露，賴也正認真思考參選黨主席。(本報資料照片)

民進黨 在九合一選舉大敗，執政團隊火速重整。據了解，稍早口頭請辭獲慰留的蘇貞昌將繼續留任行政院長，延續「蔡蘇體制」，總統府祕書長就等前交通部長林佳龍點頭；補選黨主席備受矚目，桃園市長鄭文燦尋求與英系合作，希望角逐黨主席，另有消息傳出，副總統賴清德 正認真思考參選民進黨主席。後蔡時期府院黨領導架構幾乎已底定。

本報系聯合報報導，親賴立委則透露，賴清德確實正在考慮是否投入黨主席補選，但賴參選黨主席是最後的選項，預計會等到人選明朗化後再做決定。

對於賴清德的動向，黨政人士指出，目前被點名參選黨主席的中生代都很優秀，無論是選戰期間賴大力輔選的新北市長候選人林佳龍，或與賴親近的屏東縣長潘孟安，都與賴有良好互動，各種可能性都尚在評估中。

民進黨中常會前天通過由英系高雄市長陳其邁代理黨主席，並由鄭文燦擔任敗選檢討小組召集人。鄭文燦強力輔選的桃園市長一役落敗後，公開行程變少，不過，11月28日下午，他被媒體拍到進入英系的「全國小英之友會聯誼總會」辦公室，密談到晚上，也傳出鄭文燦當場表達「有意承擔大局」。知情人士說，對於接下來黨主席補選，鄭文燦與英系已經有一定默契。

另據了解，鄭文燦當天不只和英系成員密談。結束與英系的聚會之後，鄭也找了正國會掌門人林佳龍到立法院附近談到深夜，表達自己有意爭取黨主席一職，也說了自己對未來的想法。

台北中國時報報導，敗選隔天，黨內高層達成「中壯世代共同扛起責任」共識，並認為面對北市第3選區立委補選、2024總統及國會大選，黨主席責任重大，新任黨主席必須是黨內各派系都能接受的人選。與會者認為，鄭文燦的個性以及在黨內與各派系均交好，非常適合扛起「後蔡英文 時期」黨主席的職務。

據悉，鄭文燦隨後銜命拜訪各派系，聽取各派系要角對敗選看法，鄭也對大家分析，包括林佳龍與他等中生代若出任某職務，各有何優缺點，自然也談到「若他擔任民進黨主席，好不好？」等話題，對此，英系的態度就是「不會推人，也不會擋任何人」。