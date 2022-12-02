徐國勇打包逼宮？ 行政院：無閣員遞辭呈…滿朝竟無一是男兒

九合一選舉後，行政院長蘇貞昌昨首次主持院會，指示所有部會首長檢討，誠懇面對人民的期待與要求，勇敢負責檢討。媒體詢問，內閣人事是否會調整？行政院發言人羅秉成說，蘇揆會中的裁示與要求，是政策或法案各方面重新盤點檢討，是否與內閣人事有關，就看檢討情形再說，政院尚未收到任何一位閣員提出辭呈。

媒體報導內政部 長徐國勇將卸任、辦公室已清空，被視為內閣改組第一槍。徐國勇昨表示，東西本來就搬來搬去，「聯想太多了」，他還有很多東西在辦公室，去辦公室看就知道，連「達摩像」都還在。評論指出徐國勇的回應緩和了一些逼宮蘇貞昌的味道，而行政院澄清說尚未收任何閣員辭呈，證明這個戀棧內閣對民意完全無感。

九合一選舉雖屬地方層級，不涉中央政權更替，但蘇貞昌賴著不走，卻是竄改了藍綠幾屆政府合寫的台灣民主劇本。何況，若要抓戰犯，整個蘇內閣，自蘇貞昌以降，有幾人能躲？

評論指出，蘇貞昌不下台，不但藍營罵他「臉皮夠厚」，連民進黨 台北市議員王世堅都轟他欺上瞞下，此時不斷然下台，若演變成整個社會逼他下台，就是「晚景淒涼」了。

現在，蘇貞昌不走，但內閣改組傳聞不斷，擺明就是犧牲幾個閣員，做做樣子，敷衍民意。閣員雖然不是無辜，但豈能心服？

徐國勇打包辦公室，其動作與時機，的確讓人有很多聯想：如果徐國勇以此表態，那倒是真正的「勇敢負責檢討」。可惜了，滿朝竟無一個是男兒。