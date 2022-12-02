我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

買VR眼鏡被拒 密爾瓦基10歲男童開槍殺了媽媽

徐國勇打包逼宮？ 行政院：無閣員遞辭呈…滿朝竟無一是男兒

台灣新聞組╱台北2日電

九合一選舉後，行政院長蘇貞昌昨首次主持院會，指示所有部會首長檢討，誠懇面對人民的期待與要求，勇敢負責檢討。媒體詢問，內閣人事是否會調整？行政院發言人羅秉成說，蘇揆會中的裁示與要求，是政策或法案各方面重新盤點檢討，是否與內閣人事有關，就看檢討情形再說，政院尚未收到任何一位閣員提出辭呈。

媒體報導內政部長徐國勇將卸任、辦公室已清空，被視為內閣改組第一槍。徐國勇昨表示，東西本來就搬來搬去，「聯想太多了」，他還有很多東西在辦公室，去辦公室看就知道，連「達摩像」都還在。評論指出徐國勇的回應緩和了一些逼宮蘇貞昌的味道，而行政院澄清說尚未收任何閣員辭呈，證明這個戀棧內閣對民意完全無感。

九合一選舉雖屬地方層級，不涉中央政權更替，但蘇貞昌賴著不走，卻是竄改了藍綠幾屆政府合寫的台灣民主劇本。何況，若要抓戰犯，整個蘇內閣，自蘇貞昌以降，有幾人能躲？

評論指出，蘇貞昌不下台，不但藍營罵他「臉皮夠厚」，連民進黨台北市議員王世堅都轟他欺上瞞下，此時不斷然下台，若演變成整個社會逼他下台，就是「晚景淒涼」了。

現在，蘇貞昌不走，但內閣改組傳聞不斷，擺明就是犧牲幾個閣員，做做樣子，敷衍民意。閣員雖然不是無辜，但豈能心服？

徐國勇打包辦公室，其動作與時機，的確讓人有很多聯想：如果徐國勇以此表態，那倒是真正的「勇敢負責檢討」。可惜了，滿朝竟無一個是男兒。

內政部 民進黨

上一則

駐紐約經文處長投書華爾街日報：台灣有決心自我捍衛

下一則

缺魚缺工 中小學「班班吃石斑」政策 砸6億跳票

延伸閱讀

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」
綠委喊內閣改組 王世堅批蘇貞昌傲慢該下台

綠委喊內閣改組 王世堅批蘇貞昌傲慢該下台
陳建仁組閣聲起 綠中生代也醞釀接棒

陳建仁組閣聲起 綠中生代也醞釀接棒
藍委籲小三通復航 蘇貞昌未鬆口

藍委籲小三通復航 蘇貞昌未鬆口

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬