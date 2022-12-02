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新聞評論／用選票告訴國際：蔡英文失去台灣人信任

聯合報社論

選前，蔡總統催票說，這次選舉會決定我們要向世界傳遞什麼樣的訊息。她說，民進黨若選不好，國際可能覺得台灣人是不是改變主意了；大家的一票，決定國際會不會持續支持台灣，也決定世界怎麼看台灣人的選擇。現在，台灣選民用選票告訴國際，台灣人改變主意了，我們可以自豪地叫世界：「用力看過來！」

比起以往的地方選舉，這次九合一受到更多國際關注。國際媒體主要是以台灣成為美中地緣政治熱點，以及中共8月「圍台軍演」升高兩岸情勢為背景，來觀察這場選舉；這點，與地方選舉的主軸其實並不對焦。不少國際媒體注意到，民進黨企圖把選舉與中國威脅掛鉤，民眾關注的卻是民生、公平、正義、黑金等議題，抗中牌並未發揮作用，民進黨並苦嘗創黨以來最大敗績。

蔡英文企圖扭曲地方選舉的意義，刻意拉高到國家認同層面，並引進地緣政治藉此販賣「芒果乾(亡國感)」，把「抗中保台」的口號從北到南全台喊透透。蔡英文不敢提的是，這次選舉是她的「期中考」；選民則直接把蔡政府「死當」，也讓抗中保台策略破功。那麼，這次選舉台灣向世界傳遞了什麼訊息呢？

一個最清晰的訊息就是：蔡英文已失去台灣人民的信任。這場選舉無關中央政權更迭，也無關2024大選；但蔡英文的政治操作，最後卻把選戰打成一場對她的「不信任投票」。蔡英文高聲呼喚上次支持她的817萬選民站出來，但這次民進黨縣市長總計只拿到474萬票，300多萬支持者頭也不回地棄她而去，更多人則選擇用選票教訓她。這就是台灣人民向世界傳遞的明確訊息：蔡英文已是不受台灣人民信任的總統，她的言行意向無法充分代表台灣。

把這次選舉與國際觀瞻掛鉤，是蔡英文的私心，也是她的失算。一個正常民主國家，政黨輪替本是常態；國際社會不會因為台灣人民的自由選擇，而不支持台灣。國際社會也不會因為台灣人民拒絕蔡英文的民粹操弄、否定民進黨的治理，就放棄台灣。蔡英文應先思索的是，拜習會已經暫時緩和了區域情勢，美中競爭而不衝突，台灣還要火中取栗繼續當抗中急先鋒嗎？

蔡英文的「抗中保台」破功，國際並不會天真地以為台灣人民要投降，反而是台灣人民向世界傳遞了明確的訊息：台灣要和平，不要戰爭；要交流，不要戰狼；要對話，不要對決。如果美中可以競爭而不衝突，台灣更要尊嚴自主，不當棋子；如果拜習可以設護欄畫紅線，台灣更要維持台海穩定，拒當烏克蘭。

蔡英文的抗中牌失靈，問題就出在「綠能你不能」。民眾厭惡民進黨的抹紅，而那麼多民進黨候選人背景一攤開來，卻是斑斑可考的中國關係；這種雙標，如何不讓人反感而厭棄？「抗中保台」魔咒既破，蔡政府恐須放下心魔，及時擺脫意識形態，重新檢討兩岸政策。例如小三通復航、增加航班航點、開放陸客陸生、放寬學術交流等，凡操諸在我的部分都應積極鬆綁；切勿再挾持自己的人民，當成它創造兩岸協商機會的人質。蔡政府若再把人民福祉當成政治籌碼，讓兩岸關係走向死路，也會把自己逼上死胡同。

這次選舉，民眾對抗中保台建立了「群體免疫」。其意義，就是人民不再被民進黨的單一政策綁架，民眾要求執政者必須更全面地回應對民生、正義、官箴、執政效能的要求。選民用選票證明台灣是民主國家，這是世界應該聽到的聲音

蔡英文 民進黨 綠能

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