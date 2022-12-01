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一度拒接電話…王鴻薇曝補選立委 先生「快氣瘋了」

記者徐偉真／台北2日電
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)
台北市議員當選人王鴻薇（圖）在黨主席等人的勸進下，決定轉戰立委補選。(記者許正宏／攝影)

台北市議員王鴻薇將參與台北市立委第三選區補選，對戰民進黨提名的壯闊台灣理事長吳怡農。王鴻薇今天說，這將會是一場艱難的仗，她已做好「萬箭穿心」的準備，她也透露她的先生希望她不選的立場比她堅定，昨天聽到她同意參選的消息後非常生氣，一直拒接她的電話，可是王鴻薇有一些要登記的文件都在先生手上，最後她沒特別說什麼就沒事了，「家庭就是這樣」。

王鴻薇今天一早到廣播節目「千秋萬事」接受主持人王淺秋專訪。王鴻薇笑說，當初約這個訪問時間時她看日期想補選人選應該定了，她會以第三人身分來評論，沒想到是自己投入補選。

王淺秋問王鴻薇她先生怎麼看她投入補選，王鴻薇說她很煎熬，因為先生堅持反對她參選，先生希望保護她，才剛選完不要又投入另一場選戰，她之前在臉書發布不參選聲明時，先生一直催她發，跟她說「妳趕快發、妳趕快發」。

王鴻薇說，昨天她同意後跟黨主席朱立倫拜託先不要公布，因為她自己要先和先生說，她說給她一個晚上的時間先說服先生，先生昨天得知後非常生氣，「他快氣瘋了」，王鴻薇和他解釋自己有很多壓力，也無法迴避，先生怒回「不用跟我說」，一度不接她電話，她只好傳訊息給先生，因為有些重要的申請文件都在先生手上，她傳訊問先生文件的事情，先生還回她「我這邊沒有」。

王鴻薇說，她本來安排這周要謝票，之前有些延宕的協調會和會勘也放在這周處理，下周原本預計要出國，還是家庭旅遊，機票、飯店都訂好了，現在看來是無法去了。

王淺秋問王鴻薇後來用什麼方法讓先生消氣，王鴻薇說沒有特別用哪一招，先生後來有好一點，相關新聞出來後，先生看到了，知道沒有轉圜餘地，他們沒有特別說什麼就好了，「家庭就是這樣」。

王鴻薇說，她下午會找國民黨北市黨部主委黃呂錦茹討論，看如何爭取選票，自己將會非常努力。王淺秋問她若當選想質詢行政院長蘇貞昌什麼，以及若蘇貞昌態度不友善怎麼辦？王鴻薇說她一定會問蘇貞昌什麼時候下台，她很溫柔地問「怎麼還在這個位置？」

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