鄭文燦爭黨魁密集運作 找英系、林佳龍爭支持

桃園市長鄭文燦（右）有意爭取民進黨主席。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨 在九合一選舉大敗，北台灣執政縣市基、桃、竹全丟。蔡英文 總統辭民進黨主席後，昨天民進黨中常會通過由英系高雄市長陳其邁代理，還通過桃園市長鄭文燦擔任檢討小組召集人。據了解，鄭文燦最近尋求與英系合作，希望角逐黨主席，鄭文燦也已經找過正國會龍頭、外傳有可能角逐黨魁的林佳龍會談，最近這一周鄭密集爭取各派系支持，賣力爭取自己的下一步。

民進黨曾經定調這次選舉為「決戰北台灣」，稱只要桃園贏了，就不算輸。基隆、桃園及新竹市也被列為「激戰區」，不過最後桃園市長候選人鄭運鵬輸了13萬票，令高層始料未及，實際戰況與「激戰、五五波」有很大差距。

桃園市敗選之後，鄭文燦公開行程變少，不過11月28日被媒體拍到下午進入英系的「全國小英之友會聯誼總會」辦公室，雙方密談到晚上才結束，也傳出鄭文燦當場表達「有意承擔大局」。

另據了解，鄭文燦當天不只和英系成員密談，也找了黨內另一派系正國會的掌門人林佳龍，表達自己有意爭取黨主席一職。

據悉，其實鄭文燦和英系合作爭取黨主席，從敗選後就馬上啟動，在11月27日，黨政高層就透露鄭文燦建議黨中央成立「檢討小組」，隨後28日，鄭文燦找各派系密談，表達有意爭黨魁。而30日民進黨中常會，當場就宣布由鄭文燦擔任「檢討小組」召集人，一連串節奏都有刻意安排。