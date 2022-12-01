綠委喊內閣改組 王世堅批蘇貞昌傲慢該下台

民進黨台北市議員王世堅，接受「新聞不芹菜」 主持人黃光芹專訪。(取自直播網站)

九合一選舉民進黨 慘敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭，又接受慰留，但仍有要求內閣改組的聲浪，民進黨立委邱志偉在臉書表示，內閣改組絕對有必要，改組幅度將與回應民意是否接納成正比；民進黨台北市議員王世堅則批評一切傲慢是由蘇貞昌而起，認為蘇應該下台負責。

邱志偉指出，他不曾懷疑內閣首長在崗位上的用心，也不必因為敗選全盤否定執政成績，但民主國家，民眾要看到執政黨反省的決心，責任政治的要求不過分，甚至是最基本。

對於選後檢討，邱志偉呼籲全黨應該要放下對防疫成績的紅利，因為今年疫情 大爆發，至今每日確診數還是上萬例，縱使打疫苗後，重症比例下降，人民仍會因確診帶來不便，這點執政團隊要虛心受教，勿質疑民意對疫情的感想，作為執政團隊要概括承受所有民怨，不要爭贏口舌之快，卻讓民心更加遠去。

而王世堅昨接受「新聞不芹菜」 主持人黃光芹專訪時，再點慶富案和建國啤酒廠都更停擺影響北科大校地，轟蘇貞昌身為最高行政首長，應該先下台。

王世堅說，慶富案還記不記得？前總統馬英九末年，發包了獵雷艦，換民進黨執政後，合庫的貸款案，當時合庫董事長率所有行庫聯合款了上百億台幣，但獵雷艦根本沒做、造假，這根本是詐貸案，董事長下台，檢調也在追查，幾年下來，結果蘇貞昌一上台，又把董事長派到更大的金庫，派去第一金控當董事長，這麼多年來，就看蘇貞昌怎麼好好處理這案子，但「你為什麼這麼做？」。

王世堅另外談技職教育 ，指出蔡英文總統六年前上任時到好多地方演講，認為不好的大學應先退場，過去三專、五專要重新恢復，結果率先響應的幾間學校，包括國立台北科技大學，過去在台北工專時有四、五千名學生，校地13公頃，現在1.3萬學生只剩下9公頃，因為北市開發被徵收了，結果蔡總統上任就答應建國啤酒廠改建商業大樓，回饋四成土地給政府，無償交給北科大做教育之用，但蘇院長上來這計畫就打斷。

王世堅表示，光是舉這兩個例子，都是在蘇貞昌手上耽誤掉，且這還是蔡總統耳提面命的，交給蘇貞昌，「結果你欺上瞞下」所以責任政治，就應該下台，現在走應該可以很身影漂亮，功成身退，「如果整個如果社會逼你下台，是晚景淒涼」。