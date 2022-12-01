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陳建仁組閣聲起 綠中生代也醞釀接棒

台灣新聞組／台北1日電
行政院長蘇貞昌（前）。(記者陳正興／攝影)
行政院長蘇貞昌（前）。(記者陳正興／攝影)

民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭後接受慰留，黨內質疑聲浪愈來愈大；傳出內閣將於明年1月「小幅改組」，黨內有派系正在醞釀「中生代接棒」；據指出，優先安排的四大中生代包括桃園市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，但各人也都自有想法，仍待時間敲定。

黨內對蘇貞昌留任仍有不滿情緒，據了解，有英系幕僚力促前副總統陳建仁接行政院長，不過蔡總統已拜託蘇留任，目前英系內部意見分歧，尚無最後答案。

蘇貞昌昨天被問到內閣改組是否會在農曆年前後異動？他表示，「我會率領團隊，為整個國家需要做的方方面面工作繼續努力，希望外界都能給我們支持」。

據了解，此波可能異動的內閣成員，包括行政院副院長沈榮津、交通部長王國材，兩人可望轉任國營事業；農會主委陳吉仲、財政部長蘇建榮均借調期滿，除了回學校教書的選項外，傳出也有人在爭取國營事業單位。

內政部長徐國勇傳將離開內閣，徐很倚重的簡任秘書徐健麟昨天接任役政署副署長，被視為徐將異動的指標。據指出，徐國勇早有辭意，但多次被蔡總統慰留；另有傳聞，徐國勇也可能接黨職，出任黨秘書長。若再加上總統府秘書長李大維已經多次傳出異動，此波內閣異動的幅度可能將擴及府院。

對於派系醞釀「中生代接棒」，將這次敗選及即將卸任縣市長的中生代納入內閣，民進黨內有不同評價。派系高層認為，若民進黨敗選後不思反省，只想著「當官」，接下來的內閣也很難受人民肯定。

民進黨 財政部 內政部

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