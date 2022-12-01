新聞評論／民意是把真槍 擊破綠網軍炮製幻覺

蔡英文下令全黨力挺林智堅，重創民進黨形象。 (本報資料照片)

半年前，誰能料到民進黨 這次選舉會輸到只剩五席？當時蔡英文 提名權一把抓，意氣昂揚徵召她認為優秀絕頂的林智堅，欽點防疫任務未了的陳時中，許多媒體和網路隨之起舞一片叫好。直到選前最後一周，綠營和側翼都提供了樂觀的民調訊息，讓蔡英文、賴清德使出渾身解數輔選，呼籲大家要選擇「台灣隊」。直到票開出來，民意的子彈射穿網軍炮製的假象，蔡英文這才恍然驚覺：「人民不希望看到民進黨獨大。」

對蔡英文而言，「人民不希望民進黨獨大」這樣的覺悟，不僅來得太遲，也太過諷刺。作為國家元首，「超乎黨派」原是其天職，她理應維護政黨政治的良性競爭，使政府在有監督、有制衡的情況下保持國家持續前進。遺憾的是，六年半來，她的「民進黨主席」角色，始終遠遠壓過其「中華民國 總統」的角色認知，甚至不惜「割國家的肉去解民進黨的饑」。試問，什麼國家的人民，願意看到國家的肥水和權力都集中在一黨手裡？

蔡政府和民進黨對民意嗅覺的鈍化，最關鍵的因素，在於它對網軍及側翼的大量豢養，並因此依賴成癮。自從2019年農委會被發現花1000多萬元台幣公帑養網軍，網軍因而有了「1450」的代號後，黨政兩路豢養網軍側翼的風氣就愈來愈熾，再加上看風向自動帶槍投靠的名嘴網紅，台灣上下游網軍已形成多條「產業鏈」，依附在政府及綠營周邊圍事。

矛盾的是，網軍側翼的出征是根據黨政旨意行事，他們所製造的聲量又變成一種「假民意」，再回饋給黨政高層。在這樣的循環饋送操作下，決策者恐怕已分不清因果始末，無從分辨自己的決策意向和人民的好惡間的距離；也因此，當大量附和的網路聲量不斷傳來，黨政高層應以為自己的英明決策大受歡迎，也就越發把反對的聲音拋在腦後。換言之，蔡政府和民進黨利用網軍側翼對民眾洗腦，最後卻洗到自己神智不清，反而是民眾看穿了他們的慣技。

豢養網軍的主要目的，是製造「假民意」，用特定密集的意見來掩蓋及稀釋多元的民意。但「假民意」平日或許能橫行無礙，但遇到投票日的「真民意」，立刻就被打出原形。這次敗選後，民進黨立委高嘉瑜和林淑芬均對網軍的問題提出質疑，高嘉瑜批評網軍是「豬隊友」，到處出征輾壓的結果，造成中間選民的反感；林淑芬的批評則更深刻，她認為網軍「利用假名罵人還拿錢」，尤其政府指揮網軍出征民代，「使民主核心的制衡蕩然無存」。這項批評，真是一針見血。

一般人的觀感，網軍側翼只被視為「惱人之害」，或「揮之不去的厭惡」；但它不僅以集體操控的方式戕害言論自由，甚至偽裝成某種「輿論」來以假亂真，其負面影響其實遠超乎想像。且看，林淑芬和高嘉瑜都是民進黨立委，仍無法免於因持不同意見而遭到黨政網軍出征；那麼，在野黨政治人物受到的抹黑攻擊，豈不千百倍於此？在網軍的鐵蹄下，台灣何止言論自由遭到綁架，連整個民主體制都受到嚴重扭曲。

從這次選舉，大家看到真實的民意是一把槍，一彈擊破了綠營的網軍側翼這些年來建構的假象，讓豢養網軍的蔡政府和民進黨品嘗到壓制民意的苦果。網軍製造的假民意，毋寧是炮製一種迷幻效果，操控他們的人以為能操縱人心，最後卻只欺矇了自己。說到底，網紅和你我一樣都只有一票，總統也只有一票。看不清這點，民進黨就等著再敗。