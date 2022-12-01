我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

是否投入立委補選？王鴻薇坦承內心很糾結、自嘲臉皮薄

記者徐偉真╱台北1日電
台北市議員王鴻薇(左)1日接受專訪談台北市立委補選。(圖／取材自誰來早餐節目直播網頁)
台北市議員王鴻薇(左)1日接受專訪談台北市立委補選。(圖／取材自誰來早餐節目直播網頁)

屢被點名參加台北市第三選區立委補選的台北市議員王鴻薇連日來接連表達不參與補選的立場，但這幾天勸進聲不斷，王鴻薇今天接受專訪時立場似乎有些動搖，她坦承內心很糾結，認為自己臉皮薄，就職議員同時若參加立委補選說不過去，但她說覺得自己若沒有就職問題，補選會贏，甚至有推演過怎麼攻擊民進黨提名的吳怡農。

王鴻薇今天早上接受媒體人朱凱翔專訪，談立委補選。王鴻薇頻頻被點名，她周二深夜發聲明表達不參選立場，她昨天上午接受媒體聯訪時被問到若黨中央強行徵召她，她不會選也不能選。

王鴻薇說，她目前的立場還是不要選，因為才剛選上議員就參加立委補選，12月25日是否要就職？那她前面是選心酸嗎？她這次得了2萬5727票，參加補選「橫豎都講不通」，若參選，大家一定會拿她這兩天說不選的話來罵她，而她的先生認為不要選的立場比她還堅定。

王鴻薇說，她和另一位被點名的台北市議員王浩有通電話，還有另一位也被媒體點名要選的人，她看國民黨立委李貴敏說若被提名一定全力以赴，她打給李貴敏表達全力輔選之意，講到最後才發現李貴敏戶籍不在選區，很好笑。

王鴻薇說，她目前的決定還是會去議員就職，不然無法說服選民，笑說自己臉皮很薄，很多人說她太糾結，過不了那個坎，她也不懂自己為什麼要這麼糾結，更不懂為什麼很多人可以這麼厚臉皮；外界也點名台北市議員陳炳甫，王鴻薇說陳炳甫的問題跟她一樣，「若炳甫的問題可以解決，那我糾結什麼？」

王鴻薇說，若她有點動搖，就是有人跟她說，這不是她一個人的事情，若讓民進黨搶下灘頭堡，會讓他們精神為之一振，大打蔣萬安一個巴掌，選上市長後把本命區也丟了，但她的「自我」還在抗爭中，透露在家有拜拜的習慣，也有擲筊，但沒有透露擲筊的結果是什麼。

提名 民進黨 國民黨

上一則

已婚護理師產醫師子 等3年拿不到名分逼休妻

下一則

鄭文燦爭黨魁密集運作 找英系、林佳龍爭支持

延伸閱讀

藍綠白2024練兵 立委補選、嘉義市長3場戰役開打

藍綠白2024練兵 立委補選、嘉義市長3場戰役開打
學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名

學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名
2024前哨戰 2區域立委補選 藍綠白卡位

2024前哨戰 2區域立委補選 藍綠白卡位
指導林智堅論文前後 陳明通爆收捐款400萬

指導林智堅論文前後 陳明通爆收捐款400萬

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨