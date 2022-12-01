是否投入立委補選？王鴻薇坦承內心很糾結、自嘲臉皮薄

台北市議員王鴻薇(左)1日接受專訪談台北市立委補選。(圖／取材自誰來早餐節目直播網頁)

屢被點名參加台北市第三選區立委補選的台北市議員王鴻薇連日來接連表達不參與補選的立場，但這幾天勸進聲不斷，王鴻薇今天接受專訪時立場似乎有些動搖，她坦承內心很糾結，認為自己臉皮薄，就職議員同時若參加立委補選說不過去，但她說覺得自己若沒有就職問題，補選會贏，甚至有推演過怎麼攻擊民進黨提名 的吳怡農。

王鴻薇今天早上接受媒體人朱凱翔專訪，談立委補選。王鴻薇頻頻被點名，她周二深夜發聲明表達不參選立場，她昨天上午接受媒體聯訪時被問到若黨中央強行徵召她，她不會選也不能選。

王鴻薇說，她目前的立場還是不要選，因為才剛選上議員就參加立委補選，12月25日是否要就職？那她前面是選心酸嗎？她這次得了2萬5727票，參加補選「橫豎都講不通」，若參選，大家一定會拿她這兩天說不選的話來罵她，而她的先生認為不要選的立場比她還堅定。

王鴻薇說，她和另一位被點名的台北市議員王浩有通電話，還有另一位也被媒體點名要選的人，她看國民黨 立委李貴敏說若被提名一定全力以赴，她打給李貴敏表達全力輔選之意，講到最後才發現李貴敏戶籍不在選區，很好笑。

王鴻薇說，她目前的決定還是會去議員就職，不然無法說服選民，笑說自己臉皮很薄，很多人說她太糾結，過不了那個坎，她也不懂自己為什麼要這麼糾結，更不懂為什麼很多人可以這麼厚臉皮；外界也點名台北市議員陳炳甫，王鴻薇說陳炳甫的問題跟她一樣，「若炳甫的問題可以解決，那我糾結什麼？」

王鴻薇說，若她有點動搖，就是有人跟她說，這不是她一個人的事情，若讓民進黨搶下灘頭堡，會讓他們精神為之一振，大打蔣萬安一個巴掌，選上市長後把本命區也丟了，但她的「自我」還在抗爭中，透露在家有拜拜的習慣，也有擲筊，但沒有透露擲筊的結果是什麼。